Henkilökuva Hannu Linnusta avaa kapellimestarin työtä ja ajattelua

Saksan menestyneimmän jännityskirjailijan armoton trilleri Potilas nyt suomeksi 21.1.2021 09:47:05 EET | Tiedote

Sebastian Fitzek on dekkarimaailman supertähti, jonka jokainen teos on ollut kymmenen myydyimmän kirjan listalla Saksassa, ja jonka kirjoja on myyty yli 13 miljoonaa kappaletta 36 maassa. Tänään suomeksi ilmestyvä Potilas on kylmäverinen trilleri miehestä, joka soluttautuu psykiatriseen vankisairaalaan selvittääkseen kidnapatun poikansa kohtalon. Bazar Kustannus julkaisee tänä vuonna suomeksi myös kaksi muuta Fitzekin trilleriä.