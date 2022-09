Henkilökuva Ruben Stilleristä avaa kaikkien tunteman mediapersoonan maailmaa, jossa kohtaavat vähemmistö ja enemmistö sekä oma ja vieras

Ruben Stiller on työskennellyt toimittajana pian neljäkymmentä vuotta. Siinä ajassa on ehtinyt muuttua Suomi, maailma – ja Stillerkin. Katriina Järvisen kirjoittama henkilökuva Ruben Stiller, siltä väliltä (Kirjapaja) piirtää monitasoisen kuvan valtakunnan hovinarriksi ja provokaattoriksi kutsutusta toimittajasta ja miehestä, joka on jotakin muuta kuin osiensa summa tai julkinen kuvansa.

”Ammatti-identiteetiltäni olen asian ja viihteen rajamailla vaeltava sekatyömies. Tämä rooli sopii minulle, koska en muutenkaan ole selkeästi sitä tai tätä”, Stiller sanoo.

”Stillerin elämänhistoriassa riittää langanpäitä, joista voi lähteä vetämään moneen eri suuntaan”, Katriina Järvinen huomauttaa. Hän itse katsoo teoksessaan Stillerin elämää ja persoonaa yhteiskuntaluokan, juutalaisuuden ja sukupolven näkökulmasta. Hammaslääkäri-isä oli lähtöisin suomenruotsalaisesta juutalaissuvusta, äiti oli luterilainen maatalon tytär Etelä-Pohjanmaalta. Ruben itse on Nummi-Pusulasta pääkaupunkiin muuttanut maalaispoika ja juutalainen, mutta ei uskonnollinen.

Stillerin osoitteiden mukaan etenevä teos näyttää, millainen on ollut mediapersoonan taival Kekkosen valtakauden Nummelta eurooppalaisten poskisuudelmien Eiraan. Mitä ihmisestä tulee ja miltä maailma näyttää, kun perimässä kohtaavat vähemmistö ja enemmistö, oma ja vieras? Stillerin ajattelun perusjuonne on, että hän epäilee omaa kertomusta itsestään ja elämästään.

”Nykyään hyväksyn, että identiteettini on sekametelisoppa, enkä yritä kieltää epäjatkuvuutta. En tiedä, onko tämä edistystä, mutta kenties tarina on tällaisena hieman totuudenmukaisempi.”





Katriina Järvinen on psykoterapeutti ja tietokirjailija. Hänen teoksiaan ovat mm. Kaikella kunnioituksella (2014) ja Saanko esitellä (2017) sekä Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa (2008, yhdessä Laura Kolben kanssa) ja Sopivia ja sopimattomia (2019, yhdessä Laura Kolben kanssa). Järvinen on palkittu teoksistaan Marja-Liisa Vartio -palkinnolla ja Elsa Enäjärvi-Haavion palkinnolla.

Katriina Järvinen: Ruben Stiller, siltä väliltä

Kirja sisältää kuvaliitteen

Kirjapaja 2022

