Henkilöstö on laadukkaan varhaiskasvatuksen tärkein tekijä

Helsingin kaupunki kokeilee tänä vuonna uudenlaisia keinoja lastentarhanopettajapulan helpottamiseksi. Lastentarhanopettajien rekrytoinnin vauhdittamiseksi Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialla on otettu käyttöön kaksi kannustuspalkkiota. Kaupungilla on käytössä myös kaikkia henkilöstöryhmiä koskeva tulospalkkiojärjestelmä ja muita palkkauksen ja palkitsemisen muotoja.

Lastentarhanopettajien rekrytoinnin vauhdittamiseksi käyttöön on otettu kaksi kannustuspalkkiota: 1000 euron kannustuspalkkio uusille lastentarhanopettajille 6 kuukauden koeajan jälkeen ja 500 euron ”Löydä osaaja” -palkkio toimialan työntekijälle, joka löytää toimialalle uuden lastentarhaopettajan. Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen puolella ”Löydä osaaja”-palkkio koskee myös lastenhoitajan löytämistä. Palkkiokäytäntö on voimassa vuoden 2018.



Lastentarhanopettajan vuosipalkkaa nostaa Helsingin kaupungilla käytössä oleva tulospalkkiojärjestelmä. Lastentarhanopettajan tulospalkkion mediaani viime vuodelta on 1 359,61 euroa. Tulospalkkiota maksetaan suhteessa työssäolopäiviin. Lastentarhanopettajien palkitsemisjärjestelmässä on käytössä myös kaikki muut kaupungin palkitsemisjärjestelmään liittyvät palkkauksen ja palkitsemisen muodot. Lisäksi kaupunki tarjoaa työntekijöille henkilöstöetuja, kuten työsuhdeasuntoja.



”Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla lastentarhanopettajan tehtäväkuva tullaan tarkastelemaan vuoden 2018 aikana osana muita tehtäväkuvauksia. Työn vaativuuden arviointi on kaikkien työntekijöiden kannalta oikeudenmukainen tapa tarkastella palkankorotustarpeita”, sanoo Helsingin varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas.



Lastentarhanopettajien haku käynnissä

Lastentarhanopettajien vakinaisia tehtäviä tänä keväänä on ollut avoinna 180 eri puolilla kaupunkia. Helsingin kaupungin palveluksessa on tällä hetkellä noin 1400 vakinaista lastentarhanopettajaa. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa lastentarhanopettajien kevään haku on käynnissä 7.5.2018 klo 16.00 asti. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa alkaa uusi haku 6.5. ja loppuu 21.5.2018 klo 16.00. Työpaikkoja voi hakea osoitteessa helsinkirekry.fi