Henkilöstöpalvelu Silkkitiellä vahva epäilys kansainvälisen rekrytoinnin yhteistyökumppanin veloittamista, laittomista rekrytointimaksuista Etiopiassa

Silkkitien rekrytoimalta kuudelta etiopialaiselta hoitajalta on mahdollisesti veloitettu laittomia rekrytointimaksuja Etiopiassa. Asian tultua kesällä Silkkitien tietoon tilannetta on selvitetty sisäisesti. Selvityksen perusteella Silkkitielle on syntynyt vahva epäilys yhteistyökumppanin laittomasta toiminnasta Etiopiassa. Yhteistyö päätetään, rekrytoinnit Etiopiasta on lopetettu ja asiasta on tehty rikosilmoitus. Silkkitie ei koskaan peri työntekijöiltä rekrytointimaksuja.