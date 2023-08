Hepatiitti C- ja hiv-testauksen tehoviikot syyskuussa

Keusoten alueella C-hepatiittiviruksen kantajia arvioidaan olevat useita satoja. Tartuntatautirekisteriin tapauksia ilmoitetaan vuosittain noin 40. C-hepatiitin hoitoa on ollut tarjolla matalalla kynnyksellä Keusotessa vuoden 2022 alusta alkaen.

C-hepatiitti leviää verivälitteisesti. Yleisin tartuntatapa on ruiskuhuumeiden käyttö, mutta 40 %:ssa tapauksissa tartuntatapaa ei tiedetä. Muita tartuntatapoja ovat seksi, tatuointi ja verensiirto.

C-hepatiitti tartunta jää usein pysyväksi, jos sitä ei hoideta.

C-hepatiitin hoito mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on tärkeää infektioon liittyvän sairastavuuden ja kuolleisuuden sekä tartuntojen leviämisen vähentämiseksi. Hoito on kertaluonteinen 8 viikon pituinen suun kautta otettava lääkehoitojakso, joka on potilaalle maksuton. Lääkkeet ovat hyvin siedettyjä ja haittavaikutukset ovat harvinaisia.

Myös B-hepatiitti tarttuu veren välityksellä. Hepatiitti B-tartuntaa torjutaan rokotuksin. Kansallisen rokotusohjelman mukaan hepatiitti A- ja B-tartuntojen riskiryhmiin kuuluville, kuten pistämällä huumeita käyttäville ja heidän läheisilleen (perheenjäsen, asuin- ja seksikumppanit), tarjotaan maksutta rokotussarjaa.

Keusoten alueen väestössä B-hepatiittitartuntoja todetaan tartuntatautirekisterin mukaan 3–16 henkilöllä vuosittain. Tartuntatapana on ollut tai on epäilty olevan suonensisäisten huumeiden käyttö. Akuutin B-hepatiitin vuoksi on voitu tarvita myös sairaalahoitoa.