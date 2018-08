Hepokullan ABC-rakennus kunnostetaan koulukäyttöön – Assemblinille IV-urakka

Turun Hepokullan koulun yhteydessä sijaitseva ABC-rakennus saneerataan täysin uuteen käyttöön. Assemblinin Turun-yksikkö on mukana projektissa toteuttamalla kohteen IV-urakan.

Turussa Varkkavuorenkadulla sijaitsee Hepokullan koulurakennus, jonka tontilla sijaitsee tyhjillään oleva ABC-rakennus. Rakennus korjataan pääkoulun käyttöön, koska koululla on lisätiloille suuri tarve. ABC-rakennukseen tullaan sijoittamaan pienluokkia, neljä perusopetusryhmää sekä tiloissa tullaan pyörittämään esiopetusta ja iltapäiväkerhotoimintaa. Rakennus saneerataan täysin ja kaikki vanha tekniikka puretaan ja uusitaan. Laajuudeltaan rakennus on noin 800 neliömetriä.



Assemblin on mukana Hepokullan koulun ABC-rakennuksen korjauksessa IV-urakalla.



- Olemme olleet projektissa mukana huhtikuun lopusta alkaen. Tilat on suunniteltu uusiksi ja tällä hetkellä IV-asennukset ovat täysillä käynnissä, kertoo Assemblin Turun aluejohtaja Ari Oksanen.



Projekti valmistuu kokonaisuudessa elokuussa 2018