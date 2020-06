Herttoniemessä parannetaan liikennejärjestelyjä

Herttoniemen keskustassa ja yritysalueella uudistetaan lähivuosina useita katuja. Katutyöt alkavat syksyllä 2020 ja ne etenevät vaiheittain. Lisäksi pienempiä muutostöitä on tekeillä Linnanrakentajantien ja Laivalahdenkadun risteyksessä, jossa tapahtui toukokuussa kuolemaan johtanut liikenneonnettomuus.

Ensimmäinen katu-uudistus alkaa syksyllä 2020

Herttoniemen ja Laajasalon väkiluvut ovat kasvamassa. Katutöitä tehdään liikenneyhteyksien parantamiseksi ja uutta asuinrakentamista varten.

Ensimmäisenä uudistetaan Suunnittelijankatu ja Laivalahdenkadun eteläpääty. Rakentaminen alkaa alkusyksyllä 2020, ja työ valmistuu arviolta vuodenvaihteessa 2021–2022. Aikataulut täsmentyvät loppukesästä, kun työmaan kehittämisvaihe on ohi. Urakasta viestitään tuolloin tarkemmin.

Urakassa Suunnittelijankatu muutetaan kaksikaistaisesta nelikaistaiseksi kaduksi. Pyöräliikenne muuttuu yksisuuntaiseksi. Suunnittelijankadun uudistaminen parantaa yhteyksiä Itäväylän ja Laajasalon välillä ja sujuvoittaa osaltaan liikenneyhteyksiä kauppakeskus Hertsiin.

Laivalahdenkadun kumpaankin reunaan rakennetaan jalkakäytävät ja yksisuuntaiset pyörätiet. Eri liikennemuodot erotellaan selkeämmin toisistaan. Busseille rakennetaan uusi pysäkkipari Työnjohtajankadun kohdalle. Laivalahdenkadun ja Linnanrakentajantien risteyksessä oleva liittymä levenee, samoin jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitettu keskisaareke. Ajokaistojen määrä Laivalahdenkadulla liittymässä pysyy nykyisellään.

Rakentaminen jatkuu vaiheittain

Vuosina 2021–2022 Laivalahdenkadun remontin on määrä edetä kohti pohjoista Työnjohtajankadulle asti. Samaan aikaan Työnjohtajankatu ja Insinöörinkatu peruskorjataan, ja Insinöörinkadulle rakennetaan jatke Konemestarinkadulle asti.

Vuonna 2022 tavoitteena on aloittaa Herttoniemen metroterminaalin ja aseman peruskorjaus, johon voi liittyä myös muuta rakentamista. Kun uudistettu terminaali on valmistunut, uudistetaan sen lähistöllä Hiihtomäentietä ja Hiihtäjäntietä.

Arviolta vuosina 2023–2025 uudistetaan Linnanrakentajantie. Sinne on tarkoitus rakentaa bussikaistat, yksisuuntaiset pyörätiet, entistä leveämmät keskisaarekkeet ja nopeusrajoituksiin sopivat ajokaistojen leveydet. Laivalahdenkadun liittymään asennetaan kaksi automaattisen kameravalvonnan pistettä.

Linnanrakentajantien remontissa on tarkoitus uudistaa myös Itäväylän ylittävä silta ja ajoyhteys Linnanrakentajantieltä Itäväylälle Itäkeskuksen suuntaan. Itäväylälle tulee uudet pysäkit. Linnanrakentajantie on tarkoitus rakentaa niin, että siinä on tulevaisuudessa tilaa myös raitiovaunulle.

Samoihin aikoihin Linnanrakentajantien rakentamisen kanssa on tavoitteena aloittaa Abraham Wetterin tien uudistus, arviolta vuonna 2024. Pyöräliikenne muutetaan yksisuuntaiseksi, ja Johan Sederholmintien liittymää muutetaan turvallisemmaksi.

Vuosina 2025–2026 rakennetaan Laivalahdenkadun viimeinen osuus, peruskorjataan Konemestarinkatu ja viimeistellään Insinöörinkatu.

Muutoksia onnettomuusristeyksen liikennejärjestelyihin

Linnanrakentajantien ja Laivalahdenkadun risteyksessä tapahtui toukokuussa liikenneonnettomuus, jossa menehtyi pyöräilijä kuorma-auton törmättyä häneen. Poliisi tutkii onnettomuuden syitä. Lisäksi liikenneonnettomuuksien Helsingin tutkijalautakunta tutkii tapauksen, jotta siitä saadaan yksityiskohtaista tietoa liikenneturvallisuuden näkökulmasta.

Alueella on paljon auto- ja pyöräliikennettä. Läheisen työpaikka-alueen ja meneillään olevien rakentamishankkeiden vuoksi alueella kulkee bussien lisäksi myös muuta raskasta liikennettä.

Onnettomuuden jälkeen kaupungin liikennesuunnittelijat ovat arvioineet, millaisilla toimenpiteillä voitaisiin parantaa kyseiden risteyksen liikenneturvallisuutta jo ennen isompien katutöiden aloittamista.

Linnanrakentajantien ja Laivalahdenkadun risteyksessä oleva pyörätien jatke maalataan punaisella maalilla, jotta se näkyisi selvemmin autoilijoille.

Linnanrakentajantien ja Laivalahdenkadun risteyksessä liikennevalojen toimintaa muutettiin kesäkuun alkupuolella niin, että jalankulkijoille ja pyöräilijöille on ennakkovihreä, eli he pääsevät liikkeelle ennen autoliikenteen vihreää. Muutoksella pyritään siihen, että jalankulkijat ja pyöräilijät ovat autoilijoille paremmin näkyvissä ennen kuin autoilijoiden sallitaan kääntyä suojatien yli.

Kaupunki selvittää, voisiko paikalle asentaa nykyisten liikennevalojen lisäksi vihreän nuolivalon. Sen jälkeen autoilijoiden kääntyminen olisi mahdollista nykyisen valon lisäksi nuolivalolla, jolloin väistettävää liikennettä ei ole. Muutoksen tekeminen edellyttää muun liikenteen ryhmitysmuutoksia, joten sen toteutuminen varmistuu vasta tarkemman suunnittelun jälkeen kesän aikana.

Suurempia muutoksia risteykseen on tiedossa lähivuosina. Laivalahdenkadulle ja Linnanrakentajantielle tulee yksisuuntaiset pyörätiet ja muita liikenneturvallisuutta parantavia muutoksia tänä syksynä ja vuonna 2023 alkavissa remonteissa.

Lisätietoa suunnitelmista

Katutöiden aikataulut ovat osittain vielä arvioita, sillä suunnittelu on kesken. Linnanrakentajantien uudistuksesta laaditaan parhaillaan yleissuunnitelmaa. Sen luonnos valmistuu asukkaiden kommentoitavaksi syksyllä 2020.

Luonnoksen valmistumisesta saa tiedon esimerkiksi ottamalla käyttöön Suunnitelmavahti-palvelun. Katusuunnitelmiin voi tutustua myös Helsingin karttapalvelussa.

Työnjohtajankadun ympäristössä olevien korttelien katusuunnitelmat

on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 14.1.2020. Linkki päätökseen:

https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2019-010569/

Yhteyshenkilöt medialle

Alueen liikennejärjestelyt sekä liikenne- ja katusuunnitelmat:

Johanna Iivonen, itäisen alueen tiimipäällikkö (liikenne- ja katusuunnittelu)

Puh. 09 310 37137

johanna.iivonen@hel.fi

Reetta Putkonen, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

puh. 09 310 37079

reetta.putkonen@hel.fi

Syksyllä 2020 alkava Suunnittelijankadun ja Laivalahdenkadun katutyö:

Erkki Nurmi, rakennuttamispäällikkö

Puh. 09 310 38306

erkki.nurmi@hel.fi

(tavoitettavissa parhaiten 24.6. alkaen)