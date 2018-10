Hesburger huippupaikalle Helsinkiin

Hesburger avaa tänään perjantaina uuden kaksikerroksisen ravintolan Mannerheimintien ja Lönnrotinkadun kulmaan. Sadalle ensimmäiselle asiakkaalle jaetaan ilmainen Juustohampurilainen.

- Olemme jo pitkään etsineet huippupaikkaa kivijalkaravintolalle Helsingin keskustasta. Olemme todella innoissamme siitä, että sellainen löydettiin ja pääsimme avaamaan uuden ravintolan, Hesburgerin varatoimitusjohtaja Jari Vuoti sanoo.

- Tämä on iso investointi meille, 1,5 miljoonaa euroa. Odotamme, että asiakkaat löytävät ravintolan, koska sijainti on niin keskeinen Lönnrotinkadun ja Mannerheimintien kulmassa, Vuoti jatkaa.

Juustohampurilaisia jaossa

Ravintolassa on 250 asiakaspaikkaa sekä ilmainen leikkipaikka lapsille. Ravintola on auki maanantaista torstaihin kello 9-24. Viikonloppuisin perjantaista lauantaihin ravintola on auki ympäri vuorokauden ja sulkee ovensa vasta sunnuntaina kello 24.00. Uusi Hesburger-ravintola työllistää kymmeniä ihmisiä ja lisää työntekijöitä haetaan edelleen.

Ravintola avaa ovensa tänään kello yhdeksältä aamulla ja sadalle ensimmäiselle asiakkaalle Hesburger tarjoaa ilmaisen Juustohampurilaisen.

Uuden ravintolan myötä Suomessa on 272 Hesburger-ravintolaa.