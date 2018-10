Hesburger lopetti toimintansa Iranissa

Päätöksen takana on kansainvälisten pakotteiden tuoma epävarmuus.

Viime keväänä Teheranissa avattu Hesburger-ravintola on lopettanut toimintansa. Ravintolan toiminnasta vastasi paikallinen franchise-yrittäjä.

– Ei ole mahdotonta, että Hesburger aloittaisi jossain vaiheessa toiminnan Iranissa uudelleen. Näemme edelleen, että Iranissa olisi hyvät mahdollisuudet menestyksekkääseen toimintaan. Tällä erää jäämme kuitenkin odottamaan pakotteiden raukeamista, pohtii Hesburgerin operatiivinen johtaja Vesa Viitanen.

Laajentuminen jatkuu ulkomailla

Hesburger on viime vuosina laajentunut paljon ulkomailla. Kasvu on ollut voimakasta Baltiassa ja tänä vuonna erityisesti Bulgariassa, jossa ravintoloiden määrä on yli kaksinkertaistunut.

– Lähitulevaisuudessa laajentuminen jatkuu nykyisissä toimintamaissa. Venäjällä ja Valko-Venäjällä sijaitsevat ravintolat ovat tähän saakka toimineet paikallisten yrittäjien omistuksessa. Olemme päättäneet jatkossa avata näihin maihin myös omia ravintoloitamme ja siten panostaa siellä laajentumiseen, Viitanen kertoo.