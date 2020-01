Hesburger Matkakeskuksessa aloitetaan YT-neuvottelut

Osuuskauppa Keskimaan omistamassa Hesburger Matkakeskuksessa aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut koskien toiminnan mahdollista lakkauttamista. Neuvottelut koskevat yhteensä viittä henkilöä, joille tullaan tarjoamaan töitä Keskimaan muista yksiköistä, mikäli Matkakeskuksen Hesburgerin toiminta päädytään lakkauttamaan.

Osuuskauppa Keskimaa harkitsee Jyväskylän keskustassa sijaitsevan Hesburger Matkakeskuksen lakkauttamista. Keskimaa on antanut 24.1.2020 yhteistoimintaneuvotteluesityksen asiaa koskien. Hesburger Matkakeskuksen toiminta on ollut jo useiden vuosien ajan tappiollista. Toimintaa on pyritty kehittämään ja tuloksen suuntaa oikaisemaan, mutta tehdyillä toimenpiteillä ei ole ollut toivottua vaikutusta.

− Hesburger Matkakeskuksen liiketoiminnan lopettamisen harkinta on tullut ajankohtaiseksi, kun emme ole saaneet toimintaa tulokselliseksi Matkakeskuksessa. Jyväskylän keskustassa meillä on toinen Hesburger Sokkarilla, jossa on juuri saatu valmiiksi tilojen mittava uudistus. Nämä kaksi liikepaikkaa ovat olleet hyvin erilaisia asiakasvirtojen suhteen, toteaa Keskimaan toimialajohtaja Pasi Kunelius.

Kaksi viikkoa kestävät yhteistoimintaneuvottelut alkavat torstaina 30.1.2020 ja ne koskevat koko ravintola henkilöstöä, yhteensä viittä henkilöä. Henkilöstölle tarjotaan töitä ensisijaisesti muista Osuuskauppa Keskimaan yksiköistä, mikäli Hesburger Matkakeskuksen toiminta päättyy. Keskimaalla on jatkuva tarve ravintola-alan ammattilaisista.

Yhteistoimintaneuvottelut koskevat ainoastaan Hesburger Matkakeskuksen toimintaa. Keskimaan omistamissa Hesburger Sokkarissa ja Prisma Seppälän yhteydessä sijaitsevassa Hesburger Seppälässä toiminta jatkuu normaalisti. Keskimaa omistaa myös ABC Hirvaskankaan ja ABC Palokan yhteydessä toimivien Hesburgereiden liiketoiminnan.