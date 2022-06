Hesburger on kiinnostava työnantaja – tuhansia uusia työhakemuksia

Hesburger sulkee omien ravintoloiden ovet suunnitellusti huhtikuussa 28.4.2022 14:05:11 EEST | Tiedote

Vuoden 2021 alussa Hesburgerilla on ollut 39 ravintolaa Venäjällä ja neljä ravintolaa Valko-Venäjällä. Maaliskuun alussa Hesburger ilmoitti lopettavansa toimintansa Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Tästä syystä Hesburger-sovelluksesta on poistettu Venäjän ja Valko-Venäjän ravintoloiden tiedot. Google ei ole Hesburgerin virallinen kanava. ”Olemme ilmoittaneet ravintoloiden sulkemisesta Googlelle. Toivomme, että myös Googlen ravintoloiden tiedot päivitetään ajanmukaiseksi mahdollisimman nopeasti”, Hesburgerin toimitusjohtaja Kari Salmela kommentoi. Hesburgerin kaikkien omien ravintoloiden ovet sulkeutuvat Venäjällä huhtikuun loppuun mennessä aikaisemmin ilmoitetun aikataulun mukaan. Valtaosa Hesburgerin omista ravintoloista on jo suljettu. Hesburgerilla on Venäjällä puolet omia ravintoloita ja puolet itsenäisten yrittäjien ravintoloita. Vuokrasopimukset puretaan Hesburgerin omista liikepaikoista. Paikallisille itsenäisille yrittäjille on lähtenyt aikaisemmin purkuilmoitus, jossa heille on i