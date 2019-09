Hesburger-sovellukseen vahva tunnistautuminen

Huomenna voimaan astuvan maksupalveludirektiivin vuoksi kaikkien käyttäjien tulee päivittää Hesburger-sovellus. Jatkossa vahva tunnistautuminen tekee sähköisestä maksamisesta entistä turvallisempaa.

14. syyskuuta 2019 voimaan astuva EU:n maksupalveludirektiivi (Payment Services Directive 2 eli PSD2) tuo mukanaan sähköisiin maksutapahtumiin, kuten internetmaksamiseen, vaatimuksen asiakkaan vahvasta tunnistautumisesta maksun yhteydessä. Maksupalveludirektiivi koskee EU:n alueella kaikkea verkkokaupoissa ja mobiilisovelluksilla tapahtuvaa maksamista.

Vuosi valmistautumista

Hesburgerin kohdalla uusi direktiivi koskettaa Hesburger-sovelluksella tehtäviä maksuja. Uudistukseen on valmistauduttu huolellisesti viimeisen vuoden ajan.

– Uudistus on ollut iso asia maksupalveluntarjoajille, joiden taholla on viimeisen vuoden aikana tapahtunut paljon muutoksia. Meidän on täytynyt pysyä mukana kehitystyössä, kertoo Hesburgerin tietohallintopäällikkö Kristian Allén.

– Meille on tärkeää, että sovelluksen käyttö pysyy näppäränä. Käyttäjän näkökulmasta muutokset on pyritty pitämään mahdollisimman pieninä, eikä uudistuksilla ole vahvan tunnistautumisen lisäksi muuta vaikutusta sovelluksen käyttöön, Allén toteaa.

Tunnistautumistapa riippuu pankista

Vahva tunnistautuminen tarkoittaa, että asiakkaan täytyy varmistaa henkilöllisyytensä maksun yhteydessä esimerkiksi pankkitunnuksilla, sormenjäljellä tai muulla menetelmällä.

Hesburger-sovelluksessa muutos näkyy konkreettisesti uutena maksuvaiheena. Ennakkotilauksen maksamisen yhteydessä asiakasta pyydetään suorittamaan vahva tunnistautuminen. Yli 30 euron arvoisille ostoksille vahva tunnistautuminen vaaditaan aina ja pienemmille ostoksille maksulaitoksen tai pankin niin päättäessä. Myös tunnistautumistavan päättää maksulaitos tai pankki.

– Uudistus on oikeansuuntainen, sillä se parantaa yleisesti verkkomaksamisen turvallisuutta. Direktiivi koskee kaikkia sähköisiä maksuja, joten uskon asiakkaidemme tottuvan uuteen käytäntöön nopeasti, Allén pohtii.

Vahva tunnistautuminen edellyttää Hesburger-sovelluksen uusinta versiota. Päivitys on tehtävä, vaikka ei käyttäisikään Hesburger-sovelluksen maksutoimintoa. Vanhentuneet versiot Hesburger-sovelluksesta eivät toimi enää 14.9.2019 jälkeen. Hesburger-sovelluksen uusimmat versiot tulevat Play Storeen ja App Storeen ladattavaksi 13.9.2019 mennessä.

Huippusuosittu sovellus

Hesburger-sovelluksen avulla asiakas voi tilata ennakkoon haluamansa tuotteet ravintolaan ja määritellä itse sopivan hakuajan. Sovelluksesta löytyvät myös Hesburgerin kampanjat sekä bonus- ja kuponkiedut, ja se osoittaa käyttäjälleen lähimmän Hesburgerin sekä tarvittaessa opastaa hänet perille ravintolaan.

Vuonna 2016 julkaistua Hesburger-sovellusta on ladattu jo yli 3 miljoonaa kertaa. Sovellus on saatavilla Suomen lisäksi Virossa, Latviassa ja Liettuassa.