Hesburger-sovelluksella miljoona latausta

Kesällä 2016 lanseeratun Hesburger-mobiilisovelluksen on ladannut puhelimeensa jo yli miljoona asiakasta. Suomen lisäksi latausten määrä on hyvässä kasvussa myös Baltian maissa.

Sovellus on lanseerattu Virossa tämän vuoden kesäkuussa, ja se on kerännyt maassa 24 000 latausta. Latviassa tämän vuoden syyskuussa julkaistu sovellus on kerännyt muutamassa kuukaudessa yli 35 000 latausta. Ensi vuoden alussa sovellus julkaistaan myös kolmannessa Baltian maassa; Liettuassa.

– Uskon, että miljoonan latauksen raja meni nopeasti rikki, koska sovellus helpottaa aidosti meidän asiakkaidemme arkea. Sovelluksella ostaessa asiakkaan asiointi nopeutuu ja hän saa kaikki tuotteet kerralla tarjottimelleen. Latausluvut todistavat, että sovellus on käytännöllinen ja helppo ottaa käyttöön, kertoo Hesburgerin varatoimitusjohtaja Jari Vuoti.

Hesburger-sovelluksen avulla voi tilata ennakkoon haluamansa tuotteet ravintolaan ja määritellä itse sopivan hakuajan. Tämä helpottaa esimerkiksi kiireisen lounasruokailijan, lapsiperheen lomamatkan tai isomman ryhmän ruokailusuunnitelmia. Ruoan valmistuminen ilmoitetaan selkeästi viestillä, jonka jälkeen asiakas voi noutaa tuotteet ravintolasta noutopisteestä.

Mobiilisovelluksesta löytyvät myös Hesburgerin kampanjat sekä bonus- ja kuponkiedut, ja se osoittaa käyttäjälleen lähimmän Hesburgerin sekä tarvittaessa opastaa hänet perille ravintolaan. Tällä hetkellä Hesburger-sovellus kerää noin 2000 uutta käyttäjää päivässä.