Hetan työehtosopimuksessa neuvottelutulos: Ratkaisu kohentaa henkilökohtaisten avustajien ansiotasoa, alalle ryhdytään luomaan luottamusmiesjärjestelmää

Uusi työehtosopimus kehittää henkilökohtaisten avustajien työehtoja monella tavalla. Lauantailisien taso nousee, kokemuslisiä korotetaan, palkkoja nostetaan yleiskorotuksilla 1.3. alkaen ja uudenvuodenpäivästä tulee palkallinen vapaapäivä. Neuvottelutulos sopimuksesta syntyi tiistai-iltana 21. tammikuuta.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja työnantajia edustava Heta-liitto ovat päässeet neuvottelutulokseen henkilökohtaisten avustajien valtakunnallisesta työehtosopimuksesta (Heta-TES). Sopimuskausi on 15 kuukautta ja sopimus tulee voimaan 1.2.2020. Sopimus menee vielä osapuolten hallintojen käsittelyyn.

– Sopimus parantaa työehtoja monipuolisesti. Lauantailisä nousee kahdestakymmenestä 25 prosenttiin tuntipalkasta, uudenvuodenpäivä on jatkossa palkallinen vapaa ja työntekijät saavat mahdollisuuden kahteen palkalliseen koulutuspäivään vuodessa. Kokemuslisiin tulee 0,25 prosentin korotus ja yksi taso lisää kahdeksan vuoden palveluksen jälkeen, sopimustoimitsija Laura Tuominen avaa neuvottelutulosta.

Hetan työehtosopimuksessa otettiin jo edellisellä sopimuskierroksella käyttöön palkkaryhmittely. Nyt ryhmittelyä on täsmennettyä ja siihen on tehty monia lisäyksiä. Uuden sopimuksen ansiosta useampi työntekijä voi jatkossa siirtyä palkkaryhmään B. Siinä maksetaan korkeampaa palkkaa kuin palkkaryhmässä A. Uusi palkkaryhmittely astuu voimaan 1.7.

Tuntipalkkojen korotukset sopimuskaudella ovat palkkaryhmä A:n osalta 2,1 % ja palkkaryhmä B:n osalta 2,2 %. Korotukset ovat yleiskorotuksia ja ne astuvat voimaan 1.3.

Myös henkilökohtaisten avustajien edunvalvonta ottaa suuren harppauksen tulevalla sopimuskaudella.

– Sopimusalalle aletaan kehittää luottamusmiesjärjestelmää. Se on merkittävä asia alalla, joka pohjautuu pääsääntöisesti yksintyöskentelyyn, sopimustoimitsija Veikko Lehtonen iloitsee.

Neuvottelutuloksessa otetaan huomioon uuden työaikalain määräykset muun muassa lepoaikojen ja yötyön osalta. Sopimuskauden ajaksi sovitaan myös määräaikainen kokeilu jolla selvitetään ylityön teettämisen edellytyksiä.

Heta-TESiä noudatetaan, kun avustajan työnantajana toimii vammainen henkilö, joka on järjestäytynyt työnantajaliittoon. Työehtosopimus on normaalisitova eli sitä noudatetaan, kun työnantaja on järjestäytynyt työnantajaliittoon. Monet kunnat soveltavat sopimusta soveltuvin osin myös työntekijöihin, jotka työskentelevät järjestäytymättömille työnantajille. Neuvotteluosapuolia ovat JHL ja Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto Heta ry.

Sopimuksen soveltamisalalla on yli 4000 työnantajaa ja noin 6000 - 7000 työntekijää. Henkilökohtaisten avustajien sopimusneuvottelut koskevat suoraan noin 2 500 JHL:n jäsentä.



