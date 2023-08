Hevi-hävikki hyötykäyttöön – kaikista Osuuskauppa Hämeenmaan S-marketeista saa jatkossa paljon toivottuja hävikkilaatikoita

Edulliset hinnat nostivat Osuuskauppa Hämeenmaan marketkaupan myyntiä 3.8.2023 12:18:21 EEST | Tiedote

Osuuskauppa Hämeenmaan myynti kasvoi tammi-kesäkuussa 2023 +8,0 % edellisvuoteen verrattuna ollen 704 miljoonaa euroa. Asiakasomistajien määrä kasvoi ja oli 30.6.2023 ennätykselliset 170 780. Alueemme kotitalouksista 84,7 % on asiakasomistajatalouksia. Työntekijöitä Hämeenmaalla on 3 806, mikä on 57 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin, eniten koko Hämeenmaan historiassa.