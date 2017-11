HGT 10 -festari: Helsingin Gayteatteri täyttää 10 vuotta

Helsingin Gayteatteri HGT ry/Helsingfors Gayteater HGT rf – tuttavallisemmin HGT – täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Syntymäpäivää juhlistetaan omalla festivaalilla, jota vietetään 22.–24.11. Kanneltalossa. Ohjelmassa nähdään teatterin rakastetuimpia esityksiä sekä Suvaitsemattomuuden hautajaiset -näyttely, joka kertoo valokuvin kymmenvuotiaan teatterin tarinan.

HGT on ammattilaisvetoinen harrastajateatteri, joka on vakiinnuttanut asemansa merkittävänä suomalaisen homoyhteisön identiteettiä rakentavana tekijänä. Helsinkiläistä teatterimaailmaa on rikastettu homoyhteisön näkökulmasta tuomalla lavalle niin ”naurun purskahduksia, kosketuksen kyyneleitä, rivohkoa tunteenpaloa sekä yhdessäolon nautintoja yhteiskuntakritiikkiä unohtamatta”.

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea seksuaalivähemmistöjen teatteritoimintaa ja edistää yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa teatteritaiteen keinoin. Yhdistys tekee tunnetuksi seksuaalivähemmistöön kuuluvien taiteilijoiden tuotantoa; näytelmiä, käsikirjoituksia, musiikkia ja runoja. Omalta osaltaan HGT pyrkii edistämään ja kehittämään teatteritaidetta ja sen harrastamista Suomessa.

Esityspaikkoina teatterille ovat tulleet tutuksi Valtimonteatteri, Koko-teatteri, Teatteri Takomo, Teatteri Toivo, Studio Krunikka, Stadian ammattiopisto, Kulttuurikeskus Gloria, Savoy-teatteri ja Kansallisteatterin Lavaklubi. Lisäksi esityksiä on viety baareihin, kahviloihin ja tapahtumiin sekä muualle maahan kuten Jyväskylän kaupunginteatteriin Harrastajateatterikesä-festivaalille ja Viinakortti-viihdytyskiertueelle Turun Ylioppilasteatteriin, Open Stage Ilokiveen Jyväskylässä ja Tukkateatteriin Tampereella. Vuonna 2016 teatteri palkittiin Jyväskylän harrastajateatterikesä-festivaalien kannustusapurahalla ja kunniamaininnalla.

HGT on kantaesittänyt Suomessa useampia teoksia sekä tuottanut omia teatteritekstejä, musiikkia ja tanssikoreografioita. Esitysten tyylit ovat vaihdelleet musikaalista draamaan ja komediaan, usein tyylilajeja iloisesti sekoittaen. Kaiken kaikkiaan teatteri on tuottanut ja esittänyt yhteensä 13 näytelmää. Vakituista henkilökuntaa yhdistyksellä ei ole. Jäseniä teatterilla on noin 30.

HGT 10 -festari 22.–24.11.2017

Kanneltalo, Klaneettitie 5, kanneltalo.fi

22.11.–16.12. Suvaitsemattomuuden hautajaiset

Valokuvanäyttely Kanneltalon galleriassa. Kaikille avoimet avajaiset 7.11. klo 18.

ke 22.11. klo 19 Olitko sinä? Homomman Suomen historia 2.0

Sukella maamme yllättävän värikkääseen ja pitkään homohistoriaan! Esityskielet suomi ja ruotsi.

to 23.11. klo 19 Homokansan lauluja

Pääosassa kalliolaiset ihmiset, ilmiöt ja intohimot kaikessa rikkaudessaan ja kaikissa sateenkaaren väreissä. Uutta musiikkia, draamaa ja lyriikkaa.

pe 24.11. klo 19 The Land of the Midnight Fun

Tarina kansainvälisestä matkaseurueesta juhannuksen yöttömässä yössä, rakkaudesta ja suomalaisesta pähkähulluudesta. Ohjaus Cris af Enehielm, koreografia Tuomo Railo. Esityskielet suomi ja englanti.

Liput 20–15 €, festaripassi 45/40 €, lippu.fi