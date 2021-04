Hiab ja FSP sopimukseen Puolan pintakäsittelytoimintojen liikkeenluovutuksesta

FSP avasi uuden IoT-ratkaisuja hyödyntävän maalaamon Raisioon - maalaamo on Suomen nykyaikaisin 22.9.2020 14:14:58 EEST | Tiedote

FSP Finnish Steel Painting Oy avasi uuden teollisen pintakäsittelylaitoksen Raisioon. Maalaamoinvestointi on Suomen mittaluokassa merkittävä. Uudenkarhea laitos erottuu perinteisistä maalaamoista siinä, että sen toiminnoissa hyödynnetään monipuolisesti IoT-ratkaisuja. Automaatiolla saadaan prosessit sujuviksi ja myös reaaliaikaista dataa, josta on hyötyä laadunvarmistuksessa ja kehitystyössä. Raision laitos on yhteisinvestointi Hiabin kanssa, ja sen tilauskanta on vankka.