Hiekkaa poistetaan ja sorateitä kunnostetaan

Taajamissa ja kevytväylillä hiekanpoisto on aloitettu jo reilusti huhtikuun puolella, valta- ja kantateillä vähän myöhemmin. Kaikkinensa valmista pitää olla 15.5. mennessä.

– Tänä keväänä yöpakkasista on ollut haittaa, koska harjausta varten alusta täytyy kastella, ja on ollut vaarana väylien jäätyminen yöllä, maanteiden hoidon projektipäällikkö Timo Hyvönen Keski-Suomen ELY-keskuksesta kertoo.

Jyväskylän alueen valtion omistamilla maanteillä työ on edellä mainitusta syystä johtuen vielä hieman kesken, mutta valmista tulee tällä viikolla. Tilanne on sama myös muilla Keski-Suomen taajama-alueilla. Päätiet on sen sijaan jo pääosin harjattu.

Sorateillä yöpakkasista on ollut hyötyä

Sorateiden kevätmuokkaukset ovat alkaneet viikonloppuna ja jatkuvat lähiviikkojen ajan.

– Tavallisesti keväällä sorateillä on paljon reikiä ja pinta pehmenee. Nyt tiet ovat kuivuneet todella nopeasti yöpakkasten ja kuivien päivien johdosta, Hyvönen mainitsee.

Aivan ongelmitta tienpitäjä ei ole tänäkään keväänä luonnonhaasteista selvinnyt. Routa saattaa aiheuttaa tiehen isojakin halkeamia, kun vesi jäätyy tien runkona käytetyssä aineksessa, joka laajenee. Tällöin puhutaan routaheitoista.

– Sorateillä suurimpana ongelmana ovat olleet routaheitot. Niitä ei saada kaikkia kevätmuokkauksessa pois vaan niihin joudutaan palaamaan tarvittaessa sen jälkeen, kun routa on sulanut kokonaan, Hyvönen toteaa.