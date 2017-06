Hiekkaharjun vesitornin rakentaminen alkaa syksyllä 2017

Faktalaatikko:

HSY:llä on käytössä pääkaupunkiseudulla 12 vesitornia, joiden yhteistilavuus on noin 106 300 kuutiometriä. Tämä on noin 40 prosenttia verkostoon pumpatun veden määrästä vuorokaudessa. Vesitornien tehtävänä on mahdollisimman tasaisen paineen ylläpitäminen sekä veden varastointi kulutushuippuja varten, mikä mahdollistaa tasaisemman pumppauksen vedenpuhdistuslaitoksilta verkostoon. Lisäksi niiden vesivarastot ovat käytettävissä häiriötapauksissa.