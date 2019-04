Hiekoitushiekka Sortti-asemalle tai uudelleenkäyttöön

Puhdista pihojen hiekoitushiekka kosteana. Sen voi hyödyntää uudelleen omalla pihallaan tai viedä HSY:n Sortti-asemalle. Hiekka on painavaa, joten sen laittaminen sekajäteastiaan ei ole toivottavaa.

Lakaise hiekka kosteana pölyämisen estämiseksi

Keväällä pihat ja hiekoitushiekat paljastuvat lumihankien alta. Kuivien pihojen hiekkapöly nousee tuulen mukana ilmaan ja voi heikentää ilmanlaatua. Ilmanlaatu paranee, kun kaupunkien katujen hiekanpoisto etenee. Pihojen ja osin jalkakäytävien puhdistus on kiinteistöjen vastuulla. Hiekat tulisikin lakaista pihalta pois kosteana.

- Keväinen katupölykausi on meneillään pääkaupunkiseudulla. Tällä viikolla sateet ja kosteat tienpinnat ovat hillinneet pölyämistä. Loppuviikosta on ennustettu aurinkoisempaa säätä, joten kadut voivat taas pölistä. Nyt onkin hyvä aika siivota hiekat pois myös omalta pihalta ja jalkakäytäviltä. Pölyämisen estämiseksi on tärkeää poistaa hiekat kosteana, sanoo ilmansuojeluasiantuntija Nelli Kaski Helsingin seudun ympäristöpalveluista.

Oman pihan puhdistus kannattaa aloittaa siten, että ensin kastelee pihan ja jalkakäytävät. Sitten lakaisu ja lopuksi pinnat voi ruiskuttaa puhtaaksi vedellä. Lehtipuhaltimien käyttö hiekanpoistossa nostattaa pölyä ilmaan, minkä vuoksi niiden käyttö hiekanpoistoon on kielletty pääkaupunkiseudun kunnissa.

Kerää hiekka talteen tai vie Sortti-asemalle

Hiekan ja sepelin voi kerätä mahdollisuuksien mukaan talteen ja hyödyntää uudelleen omalla pihalla. Pienet määrät voi viedä maksua vastaan HSY:n Sortti-asemille. Hinnasto löytyy verkkosivuilta www.hsy.fi/sorttiasemat. Sortti-asemat palvelevat keväällä myös kolmena lauantaina 11.5., 18.5. sekä 25.5. kello 9–16. Muutoin ne ovat auki arkisin kello 7–21.

Suuret määrät tulee toimittaa maksua vastaan siirtolavalla Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen tai muuhun käsittelyyn. Siirtolavoja tarjoavat useat yksityiset yritykset.

- Toivomme, että hiekkaa tai sepeliä ei laitettaisi kiinteistön sekajäteastiaan. Ne tekevät jäteastiasta erittäin painavan käsivoimin siirrettäväksi. Liian painavat jäteastiat aiheuttavat työturvallisuusriskin jäteauton kuljettajalle, kertoo HSY:n logistiikkapäällikkö Juho Nuutinen.

Sekajäteastiasta hiekka ja sepeli päätyvät Vantaan jätevoimalaan, missä ne palamattomina aineina eivät hyödytä voimalan sähkön ja kaukolämmön tuotantoa.



Sortti-asemien sijainnit ja aukioloajat:

www.hsy.fi/sorttiasemat

Ämmässuon ekoteollisuuskeskus: www.hsy.fi/fi/yhteisollejayritykselle/jatehuolto/jatteidenvastaanottopalveluyrityksille/ammassuo

Lisätietoa ilmanlaadusta: hsy.fi/ilmanlaatu

Lisätietoja:

Logistiikkapäällikkö Juho Nuutinen, puh. 045 657 9310, juho.nuutinen@hsy.fi

Ilmansuojeluasiantuntija Nelli Kaski, puh. 050 3630220, nelli.kaski@hsy.fi