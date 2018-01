Hieta on Nokan moderni näkemys yli satavuotiaasta kortteliravintolasta

Mediatiedote 24.1.2018. Suomen ravintolaparhaimmistoon kuuluva Nokka laajensi gastronomista reviiriään Katajanokalta Hietalahteen, kun Hieta siirtyi Nokka-ravintoloiden siipien alle. Keittiöpäällikkö Ari Ruohon ja ravintolapäällikkö Terhi Vitikan luotsaamina Hieta hyödyntää emoravintolan laadukasta tuottajaverkostoa ja muodostaa Hietalahden perinteikkäälle kortteliravintolalle entistä tiiviimmän yhteyden kotimaisen alkutuotannon ja laadukasta ruokaa arvostavien asiakkaiden välillä. Nokan tuoman keittiö- ja palvelunäkemyksen avulla Hieta haluaa nousta Helsingin parhaimpien korttelibistrojen joukkoon.

Ravintolayhtiö Royal Ravintolat loi alkutalvesta suomalaisen ruokakulttuurin hyväksi tekemästään intohimoisesta työstään tunnetun ravintola Nokan ympärille ravintolaryhmän, jota vetävät ravintoloitsijoina keittiöpäällikkö Ari Ruoho ja ravintolapäällikkö Terhi Vitikka. Samalla Hietalahdenrannan Hiedasta tuli Nokan sisarravintola.

”Olen erittäin iloinen, että saimme työntää nokkamme myös Hietaan. Molempien ravintoloidemme sijainti meren rannalla kaupungin ytimessä on hyvin samankaltainen, mikä tekee Hiedan adoptoinnin Nokan perheeseen hyvin luontevaksi”, innostuu keittiöpäällikkö Ari Ruoho ja jatkaa: ”Ravintola Hiedan peruskonsepti ei ole erityisesti muuttunut, sillä jaoimme jo valmiiksi samaa ajattelumaailmaa. Kauhan varressa jatkaa Nokan keittiöstä tuttu luottopakkini, keittiömestari Ali Toppinen, jonka kanssa uudistimme annoksia ja nostimme niiden viimeistelyä samalla piirun verran korkeatasoisemmaksi. Palveluun saimme Terhi Vitikalta laaturavintolan viimeistelevää otetta.”

Nokka Hiedassa lounaalla ja illallisella - Ari Ruohon ensimmäiset menut

Ari Ruohon ensimmäinen ruokalista ravintola Hiedassa koostuu arkipäivisin tarjoiltavasta bisnes- tai kotiruokalounaasta, sekä illallisen kolmesta valmiista menukokonaisuudesta ja tyylikkäästi lyhennetystä a la cartesta.

Hiedan lounasmenu vaihtuu viikottain. Kaksi ruokalajia maksaa 26 euroa ja kolmen ruokalajin Hieta-lounas 29 euroa. Arkipäivisin kello 11.00-14.30 on Hiedassa tarjolla myös kotiruokalounas (12,30 euroa), josta on aina saatavilla myös kasvisversio.

Illallislistan Menu Hieta (3 ruokalajia, 49 euroa) sisältää pikkublinejä mäteineen, kotimaista Wanhatuvan ankankoipea ja kahvisuklaafondantia. Menu Stuvarin (3 ruokalajia, 46 euroa) alkuruokaan kuuluu kotimaista Charolais-luomunaudan tartaria, pääruoaksi Hiedan jo aiemmin tutuksi tekemä korkealuokkainen, oikeaoppisesti kotimaisesta vasikasta valmistettu Wiener Schnitzel ja jälkiruoaksi Creme Brule.

Hiedan a la carten alkuruoista löytyy edellämainittujen lisäksi graavattua kirjolohta, Nokastakin tuttua paahdettua maa-artisokkaa ruoskeavoimajoneesilla sekä Hiedan leikkelelankku. Hiedan a la carte -illallislistan kolme pääruokaa ovat kotimaisen ankan lisäksi päivän kala ja punajuuripihvit. Klassikkoannoksina Hiedasta löytyvät aina myös blinit, paistettua maksaa ja Wiener Schnitzel niin lounaalla, kuin illallisellakin. Silakoita Hiedassa paistetaan edelleenkin vain silloin, kun niitä on saatavilla tuoreina.

”Olen pitkään halunnut isännöidä laadukasta, mutta helppoa ja rentoa kortteliravintolaa ja Hieta on juuri sellainen. Typistimme Terhin kanssa ruokalistaa merkittävästi, sillä näin pystymme entistä paremmin keskittymään niihin annoksiin, joita meillä on. Uudistus on toiminut, sillä asiakkaamme ovat jo ottaneet menukokonaisuudet omakseen niin lounailla kuin illallisillakin, ja myös viinien menekki on kasvanut. Teemme tällä ehkä hieman pesäeroa näillä sijoilla 120-vuotta vallinneelle satamakapakkaperinteelle, mutta Hieta on meidän näkemyksemme nykyaikaisesta kortteliravintolasta”, lisää Ari Ruoho ja paljastaa, että hän suunnittelee Hietaan myös keittiömestarin harraste-iltoja: ”Hyvä kortteliravintola on mielestäni sellainen, jossa asiakkaat voivat tehdä muutakin kuin syödä ja juoda. Tulen talven ja kevään mittaan kokeilemaan Hiedassa myös itselleni läheisten metsästys- ja perhokalastusiltojen järjestämistä. Sellaisessa voisi esimerkiksi sitoa perhoja mestarikalastajien ohjeilla ja kuulla uskomattomia kalajuttuja.”

Ravintola Hieta on auki maanantaista torstaihin kello 11-22, perjantaisin 23:een ja lauantaisin 14-23:een. Ravintolassa on 71 asiakaspaikkaa sisällä ja terassikaudella lisäksi 46 ruokailupaikkaa ulkona. Ravintola Hietaa operoi ravintolayhtiö Royal Ravintolat Oy:n omistama Nokka-ravintolat.



Linkissä ja liitteenä kuvia:

https://royalravintolat.digtator.fi:443/public/c244e20d53B9.aspx