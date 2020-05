Hietalahdenrannassa etsitään uusia ratkaisuja alueen kehittämiselle ja toimintojen lisäämiselle

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on tehnyt aluevarauksen HGR Property Partners Oy:lle Hietalahdenrannan alueelle. Varauksen aikana tutkitaan muun muassa mahdollisuudet täydennysrakentamiselle ja viihtyisämmän jalankulkuympäristön suunnittelulle.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti maanantaina 11. toukokuuta 2020 pidetyssä kokouksessa varata Hietalahdenrannan alueen HGR Property Partners Oy:lle toimitilahankkeen kehittämistä ja toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten. HGR Property Partners Oy on kotimainen kiinteistökehitys- ja sijoitusyhtiö, joka keskittyy pääkaupunkiseudulla sijaitseviin merkittäviin kiinteistökehityshankkeisiin.

Hietalahdentori on tiiviisti rakennettu alue ja lähitulevaisuudessa sen sijainti muuttuu yhä keskeisemmäksi uusien kehityshankkeiden myötä. Uudet asuinalueet Hernesaari, Telakkaranta ja Jätkäsaari lisäävät käyttäjämääriä alueella ja muut ympäristön kehityshankkeet, kuten Metropolialta vapautuneiden tilojen sekä Kaartin lasaretin uusi käyttö, nostavat alueen profiilia. Hietalahdenranta on yksi pääsisääntuloväylistä Espoon suunnasta Helsinkiin tuleville. Ympäristö on nykyisin pääosin liikennealuetta ja ajoneuvomäärien ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa.

Suunnitelmissa on tarkoitus tutkia alueen kehityspotentiaalia sekä esittää ehdotus toimitilojen täydennysrakentamisen määrästä ja sijainnista. Kehittämisvaraushakemuksessa HGR Property Partners esittää ajoneuvoliikenteen siirtämistä Hietalahdenlaiturin linjauksen mukaisesti. Uusi liikenneratkaisu mahdollistaisi torin ja altaan ympäristön kehittämisen jalankulkijoiden ehdoilla, erilaisten virkistystoimintojen ja tapahtumien käyttöön. Näin rantaan saataisiin uusi jatkuva pyörä- ja jalankulkureitti.

Kehittämisvaraus on voimassa 31.12.2022 saakka. Varaukseen liittyy myös muita ehtoja. Esimerkiksi uudisrakentamisen tulee olla pääkäyttötarkoitukseltaan toimistotilaa eikä asumista sallita. Uudisrakentamisessa noudatetaan hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman periaatteita. Kaavoitettavat tontit tullaan todennäköisesti luovuttamaan myymällä. Luovutusmuodosta ja -ehdoista päätetään myöhemmin erikseen. Suunnittelun vuorovaikutusta on tarkoitus kehittää monivaiheisemmaksi.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto käsitteli tilannekatsauksen kaupungin toimenpiteistä yrityksille COVID-19-epidemian johdosta ja merkitsi sen tiedoksi. Katsaus, joka käsittelee kaupungin 6.5.2020 mennessä tekemät toimenpiteet yrityksille, merkittiin tiedoksi.

Elinkeinojaoston seuraava kokous on maanantaina 8. kesäkuuta 2020.

Taustatietoa

Elinkeinojaosto on strateginen, laajoja linjauksia määrittelevä toimielin, jolla on merkittävä ohjausrooli kaupungin elinkeinopolitiikassa. Elinkeinojaoston puheenjohtajana toimii pormestari Jan Vapaavuori.

