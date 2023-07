Hietasaarenkadun pyöräbaanan rakentaminen alkaa

Ravilaakson yhteisöpuutarha tärkeänä osana alueen väliaikaiskäyttöä 21.7.2023 15:45:15 EEST | Tiedote

Ravilaaksoon rakentunut yhteisöpuutarha on osa Vaasan yliopiston Vaasa Spouse Programme-ohjelmaa, joka on suunnattu kaikkien Vaasan alueen korkeakoulujen ja yritysten kansainvälisten opiskelijoiden ja työntekijöiden puolisoille. Puutarha on syntynyt yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa ja on tärkeä osa Ravilaakson väliaikaiskäyttöä.