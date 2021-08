Hietsuun uusi vesiposti

Jaa

Hietaniemen uimarannalla aikaa viettävien suuressa käytössä ollut vanha vesiposti on tullut käyttöikänsä päähän. Vaikka sen kahva korjattiin, se rikkoutui kerta toisensa jälkeen. Vanha vesiposti on vaihdettu täysin uuteen vesipostimalliin, jonka valmistuksessa huomioitiin erityisesti kestävyys. Vesiposti on valmis ensi kesää silmällä pitäen ja se palvelee syksyn ulkoilijoita.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut, HSY ylläpitää pääkaupunkiseudulla yli 70:ää vesipostia. Vanhin vesipostimalli on ollut käytössä Helsingissä jo 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Vesipostiverkosto on ajalta, jolloin ne toimivat asuntojen käyttöveden vedenottopaikkoina. Nykyisin käyttövesi kulkee vesijohdoissa jokaisen asunnon omaan hanaan saakka.

- Haluamme silti jatkaa vesipostien tarinaa kaupunkilaisten janonsammuttajina tarjoamalla raikasta juomavettä ulkoilijoille ja kaupungilla liikkuville, kertoo HSY:n ympäristöasiantuntija Heini Snellman. Hanavesi on raikas ja ekologinen janojuoma. Juomaa janoava tarvitsee ainoastaan oman pullon täytettäväksi, hän jatkaa.

HSY:llä on kaksi uutta vesipostimallia, joilla voidaan korvata vanhoja toimimattomia vesiposteja. Hietaniemen uimarannan vesiposti on ulkonäöltään modernimpi ja veden ottaminen on helppoa jalkapedaalin avulla. Toinen vesipostimalli on ulkonäöltään perinteisempi ja sopii siksi esimerkiksi vanhojen rakennusten läheisyyteen.

Torstaina 26.8. vietettävä Itämeripäivä on hyvä ajankohta käydä bongaamassa kuinka Hietsun uuden vesipostin asennus etenee ja samalla pulahtaa mereen. HSY on Itämeripäivän kumppani, ja teemapäivän on käynnistänyt John Nurmisen Säätiö.

HSY:n vesipostit ovat käytössä säävarauksella lokakuun loppuun, jonka jälkeen ne jäävät talvilevolle huhtikuulle saakka. Kaikki janon sammuttamisen paikat löytyvät kartalta osoitteesta hsy.fi/vesipostit.