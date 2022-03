Hiidenkallion tunneli suljetaan ti-ke 8.-9.3.2022 välisenä yönä

Uusia avoimia työpaikkoja tammikuussa peräti 39 709 Uudellamaalla 22.2.2022 08:00:07 EET | Tiedote

Uudenmaalla oli tammikuun lopussa yhteensä 92 539 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 82 582 ja lomautettuja 9 957. Ilman työsuhdetta olevien määrä laski 7 166 (-8,0 %) henkilöllä ja lomautettujen 12 582 (-55,8 %) henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna. Työttömien kokonaismäärä laski 19 748 henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Työttömien määrä laski Uudellamaalla 17,6 prosenttia ja lasku vastaa koko maan keskitasoa (-17,8 %). Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli tammikuun lopussa 10,5 prosenttia, mikä on 2,3 prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa vähemmän. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 8 477, mikä on 2 950 (-25,8 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 41 943, mikä on 7 605 (22,1 %) enemmän kuin vuoden 2021 tammikuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 18 167, mikä on 2 150 (-10,6 %) henkilöä vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudenmaan TE-