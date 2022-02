Hiihtolomalainen, katso taulukosta kullakin alueella voimassa olevat koronarajoitukset – Tapahtumarajoituksia purettu laajasti, valtioneuvoston ravintolarajoitukset yhä voimassa

• Ravintolat voivat olla auki klo 05–00. Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske huoltoasemien ravintoloita, noutoruuan myyntiä tai Suomen ja muiden maiden välillä kulkevien laivojen tai lentokoneiden ravintoloita. • Alkoholia saa anniskella klo 09–23. Aluehallintoviraston luvalla anniskelun voi aloittaa klo 7 majoituspalvelun aamiaistarjoilun yhteydessä. • Ruokaravintoloissa on käytössä 75 % (sisätiloissa) ja anniskeluravintoloissa 50 % asiakaspaikoista (sisä- ja ulkotiloissa). Ahvenanmaalla asiakaspaikkarajoitus ei ole voimassa. • Sisätiloissa asiakkaalla on oltava oma istumapaikka pöydän tai tason ääressä.

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO