Hiiliviisas kaupunkivihreä -festivaali vie huomion kaupunkiluonnon tutkimukseen ja suunnitteluun

Helsingin keskustakirjasto Oodissa 25.–26.8. järjestettävä Hiiliviisas kaupunkivihreä -festivaali toteutetaan tänä vuonna kaksipäiväisenä tapahtumana ja se sisältää tutkimustuloksia esittelevän seminaaritilaisuuden sekä kaikille kaupunkilaisille suunnatun tapahtumapäivän.

“Kaupunkien viheralueilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja sen vaikutuksiin sopeutumisessa. Tulostemme mukaan Helsingissä viheralueet sitovat noin seitsemän prosenttia kaupungin fossiilisten polttoaineiden poltosta aiheutuvista päästöistä, josta jopa puolet tulee rakennetuista viheralueista. Lisäksi kaupunkivihreä tukee sekä ihmisten että ilmaston hyvinvointia”, kertoo CO-CARBON-hankkeen johtaja professori Leena Järvi Helsingin yliopistosta.



“Onkin kiinnitettävä huomiota siihen, millaisia viheralueita suunnittelemme sekä miten ne toteutamme ja miten niitä ylläpidämme”, CO-CARBON-hankkeen varajohtaja professori Ranja Hautamäki Aalto-yliopistosta täydentää.

Festivaali avataan perjantaina 25.8. Towards green and carbon-smart cities -tiedeseminaarilla, jossa esitellään CO-CARBON-tutkimushankkeen tuloksia ja keskustellaan kaupunkivihreän roolista osana kaupunkien ilmastotyötä. Seminaari on suunnattu erityisesti kaupunkisuunnittelun ja viheralan ammattilaisille, tiedeyleisölle sekä kaikille ilmastoviisaiden kaupunkien kehittämiseen ja päätöksentekoon osallistuville.

Lauantaina 26.8. kutsutaan kaikki kaupunkilaiset inspiroitumaan hiilipuutarhuroinnista. Luvassa on ohjelmaa sekä Oodissa että Oodin lähiympäristössä. Suomenkielisiä lyhyitä tutkijapuheenvuoroja täydentävät mm. Missä hiili piilee -kävelyt Töölönlahdella sekä lapsille suunnattu Hiili vieköön! -työpaja sekä Piirrä oma puu -työpaja. Iltapäivällä kuullaan miten aktivismi voi viedä kohti hiiliviisasta kaupunkia. Aihepiiri nostetaan kansainväliselle tasolle, kun lauantain pääpuhuja, europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen kertoo kaupunkivihreän merkityksestä kortteleista aina EU-tasolle. Kummatkin päivät sisältävät myös eri toimijoita yhteen tuovat paneelikeskustelut.

Festivaali osuu samaan ajankohtaan Puunhalausviikon kanssa ja lauantain yleisötapahtuma juhlistaa myös Suomen luonnon päivää.

Hiiliviisas kaupunkivihreä -festivaali on osa strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamaa CO-CARBON-tutkimushanketta ja se järjestetään joka toinen vuosi. Ensimmäinen festivaali toteutettiin vuonna 2021. Hankkeen tavoitteena on mitata ja mallintaa kaupunkivihreän hiilensidontakykyä. Uusia ratkaisuja hiiliviisaan kaupunkivihreän suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon kehitetään myös yhdessä asukkaiden, yritysten, kaupunkien ja muiden toimijoiden kanssa. Hanke toteutetaan Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Kööpenhaminan yliopiston yhteistyönä. Festivaalin ohjelmaa suunnittelemassa ja toteuttamassa on mukana muun muassa Viherympäristöliitto.

