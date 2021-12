Hilkka Lax kruunattiin Vaasan Lucia-mummoksi 2021

– Tämä tuntuu kyllä mahtavalta. En olisi ikinä uskonut, että minut valitaan. Tämä on kyllä kaunis hetki, hymyili tammikuussa 92 vuotta täyttävä Hilkka Lax.



– Vaasan Lucia-mummon 2021 kruunasi Vaasan kaupungin vs. kulttuuripäällikkö Leena Nyqvist.

– Lucia mummolla on iso merkitys, on tärkeää tuoda esiin myös ikääntyviä ihmisiä, toteaa Nyqvist.



Juhlassa esiintyi osa Vaasan oopperan kuorosta. He esittivät italialaisen kansansävelmän "Pyhä Lucia" ja Sibeliuksen "En etsi valtaa loistoa".



Kruunaamisen jälkeen Lucia-mummo nautti kakkukahvit yhdessä omaistensa ja tapahtuman järjestäjien kanssa.



Vaasan Lucia-mummo perinne on jatkunut vuodesta 2014.