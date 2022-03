Hilkka-Leena Orava on valittu Helsingin seudun kauppakamarin Itä-Uudenmaan alueen asiamieheksi

Asiamiehen keskeisiä tehtäviä on huolehtia kauppakamariyksikön hallituksen toiminnan koordinoinnista, alueen vaikuttamistyön sujuvuudesta ja kauppakamarin näkyvyydestä Itä-Uudenmaan alueella.

"On hienoa päästä perehtymään syvemmin Helsingin seudun kauppakamarin toimintaan Itä-Uudellamaalla ja edistämään alueen elinkeinoelämää. Hyvinvoivat yritykset tuovat hyvinvointia alueen perheisiin, tarjoavat palveluja, luovat työpaikkoja ja tilittävät alueelle veroja ja siksi onkin tärkeää, että kunnissa kuunnellaan heitä", kertoo tehtävässä aloittava Hilkka-Leena Orava.

Hilkka-Leena Orava työskentelee tällä hetkellä koulutuskoordinaattorina Careeria Oy:ssä. Orava tuntee Itä-Uudenmaan alueen ja poliittisen päätöksenteon hyvin, sillä hän on kerryttänyt kokemusta Porvoon valtuuston jäsenenä, suomenkielisen koulutusjaoksen puheenjohtajana, sivistyslautakunnan jäsenenä ja Porvoon Kokoomus ry:n puheenjohtajana.

"Toivon, että pystyn tuomaan alueen elinkeinoelämän ääntä paremmin kuuluviin Itä-Uudellamaalla ja vaikuttamaan sitä kautta alueen kehittämiseen. Odotan innolla, että pääsen tapaamaan sidosryhmiä ja käymään hyviä keskusteluja", Orava toteaa.

Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen korostaa, että Helsingin seudun yhteisten tavoitteiden lisäksi on tärkeää löytää yrityksille kilpailukykyä hyödyntämällä kunkin kauppakamarialueen seudullisia vahvuuksia.

"Itä-Uudenmaan vahvuuksia on muun muassa Kilpilahden yritysalue, joka on kansainvälisesti merkittävä kiertotalouden osaamiskeskittymä. Teollisuuden lisäksi seutu on erittäin elinvoimainen matkailu- ja elämyskohde, jonka hyvä sijainti osana metropolialuetta kiinnostaa niin yrityksiä kuin uusia asukkaitakin. Kauppakamari haluaa olla edistämässä alueen elinvoimaa, johon kuuluvat myös toimivat liikenneyhteydet", Lahtinen toteaa.