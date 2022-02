Hillary Rodham Clintonin ja Louise Pennyn timantinkova trilleri vie kansainvälisen politiikan ytimeen

Yhdysvaltojen poliittinen tilanne on kiehumassa yli. Kansasta piittaamaton presidentti on neljän vuoden jälkeen viimein jättänyt Valkoisen talon, ja uusi hallinto on astumassa virkaan. Tuore presidentti yllättää kansakunnan nimittämällä uudeksi ulkoministeriksi Ellen Adamsin, pahimman poliittisen kilpakumppaninsa. Nimitys ei ole täysin pyyteetön, sillä presidentti pääsee eroon kovimmasta kriitikostaan sysäämällä tämän yllättäen kansainväliseen valokeilaan.

Kongressin kokoontuessa ensimmäistä kertaa Pakistanin suhteista vastaava diplomaatti Anahita Dahir saa kännykkäänsä nimettömän uhkausviestin. Hetkeä myöhemmin itsemurhapommittaja räjäyttää bussin Lontoon ydinkeskustan aamuruuhkassa. Tunnin päästä toinen pommi räjähtää Pariisissa ja heti perään kolmas Frankfurtissa.

Nimetön viesti paljastuu hätäisesti kirjoitetuksi varoitukseksi. Terrori-iskujen sarja on vasta alkusoittoa kansainväliset rajat ylittävälle takaa-ajolle, jonka ytimessä ovat ydinaseet ja nouseva terroristijärjestö. Tuore ulkoministeri joutuu tulikokeeseen: hänen tiiminsä tehtävänä on estää kansainvälinen ydintuho. Paineen kasvaessa hän joutuu kohtaamaan uhan myös täysin toisesta suunnasta: ovatko kaikki hänen lähipiirissään rehellisin aikein liikkeellä?

Poikkeuksellinen kirjailijakaksikko



Hillary Rodham Clinton (s. 1947) on ensimmäinen nainen, joka on ollut suuren poliittisen puolueen presidenttiehdokkaana Yhdysvalloissa. Hän toimi Yhdysvaltain 67. ulkoministerinä työskenneltyään lähes neljä vuosikymmentä julkisissa viroissa lasten ja naisten oikeuksien puolesta. Clinton on vaimo, äiti ja isoäiti sekä seitsemän teosta kirjoittanut kirjailija.

Louise Penny (s. 1958) on kanadalainen menestyskirjailija, jonka Three Pines -dekkarisarja on käännetty yli 25 kielelle ja sitä on myyty maailmanlaajuisesti yli seitsemän miljoonaa kappaletta. Sarjan dekkarit ovat niittäneet lukuisia kirjallisuuspalkintoja ensimmäisestä osasta lähtien. Ennen kirjailijaksi ryhtymistään Penny työskenteli toimittajana radiossa eri puolilla Kanadaa. Nykyisin hän asuu pienessä kylässä Montrealin eteläpuolella.

"Olemme hyvin kiitollisia mahdollisuudesta päästä työskentelemään yhdessä. Se on ollut kokemus, joka syventänyt ystävyyttämme", kirjailijat kertovat.

Hillary Rodham Clinton ja Louise Penny: Terrorin valta

Alkuteos State of Terror | Suomentanut Timo Korppi

576 sivua | Saatavana painettuna, e- ja äänikirjana