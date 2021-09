Himalajan palvelutalossa on uusi koronatartunta

Himalajan palvelutalossa on todettu uusi koronavirustartunta 7.9.2021. Kyseessä on uusi tartuntaketju, ei jatkotartunta yksikön sisällä. Altistuneina on yhteensä 19 lyhytaikaisen hoidon asiakasta.

Altistuneet asiakkaat hoidetaan heidän omissa huoneissaan, ja he ovat jatkossakin tehostetussa oireseurannassa. – Vierailuja Himalajan yksiköön ei edelleenkään suositella. Lyhytaikaishoito on keskeytetty, ja uudet hoitojaksot ovat mahdollisia aikaisintaan 14.9.2021. Korvaavaa lyhytaikaishoitoa yritetään järjestää Ruukinkartanoon, jos hoitoa ei voida turvata kotihoidolla, kertoo koti- ja laitoshoidon ylilääkäri Markus Råback.

