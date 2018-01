Hinderbaneloppet Toughest löps i Norrvalla

Hinderbaneloppet Toughest ordnas för första gången på finländsk mark 17–19.8.2018. Loppet arrangeras i Norrvalla - en perfekt miljö för just det här evenemanget.

Toughest är en av de mest etablerade arrangörerna av hinderbenelopp i världen och har under de två senaste åren av den självständiga webbtjänsten Mud Run Guide blivit vald till ”bästa tour och bästa koncept i Europa”. Toughest har även det största online träningsforumet i Skandinavien och har av Facebook blivit valda till ”business success case” med 1–2 miljoner besökare per vecka. Nu är det äntligen Finlands tur att haka på den globala trenden i hinderbanelöpning. I både USA och Europa har antalet utövare ökat till det dubbla under de två senaste åren. Grenen har över två miljoner utövare i Europa och fyra miljoner i USA. Hinderbanelöpning kallas på engelska för OCR (Obstacle Course Race) och är just nu en av världens mest växande grenar. Inom Folkhälsan har vi noterat grenens framfart och hoppas att det nu som grenen slår igenom stort i Finland och att vi är en betydande del av det genomslaget.

Vi har varit i kontakt med Toughest i över ett år angående lanseringen i Finland. Under det senaste halvåret har vi förhandlat och pusslat med de andra eventen i touren. Nu har Folkhälsan och Toughest äntligen slutit ett kontrakt. Det är en stor satsning från vår sida och vi är verkligen ivriga på att få vara en del av Toughesttouren och få ordna det förhoppningsvis största motionsevenemanget i Österbotten under 2018. Vi räknar med stort internationellt deltagande.

– Folkhälsan känns som en perfekt partner för oss på Toughest då de har lokal förankring en stark organisation med erfarenhet av sportevent. Norrvalla är ett fantastiskt område som lämpar sig väl för hinderbanelopp med en varierad terräng som innehåller både skogslöpning, kuperad terräng och vatten, säger Per Ögren, grundare och delägare i Toughest.

Förutom huvudloppet på lördagen ordnas familjeloppet på söndag. Toughest är stolta över familjeloppet och anser att de har det bästa konceptet världen över för barn i åldern 7–13 år som tillsammans med en vuxen genomför en två kilometer lång bana med över 20 roliga och utmanande hinder. Minst en vuxen ska delta och ansvara för barnens säkerhet. Inför familjeloppet byggs hindren om så att de ska vara barnanpassade och precis som i huvudloppet finns det olika svårighetsnivåer på många av hindren.

På fredag lanseras ett speciallopp som kallas Toughest Orienteering.

Toughest Orienteering är ett helt nytt koncept som får världspremiär på Norrvalla. Loppet kombinerar hinderbanan med ett orienteringsmoment där kontroller är utbytta mot hinder som får tas i valfri ordning. Det innebär att både löpning, hinderskicklighet, taktik och orienteringskunskap påverkar resultatet.

– Finland är ledande i Norden på orientering och det känns därför både naturligt och kul att ha vårt första Orienteering Event i just Finland, säger Per Ögren.

Huvudloppet på lördag är 8 kilometer långt och innehåller över 40 hinder. Konceptet med ”fast lane”, ”normal lane” och straffrunda göra att målgruppen är bred då man kan anpassa hindren enligt egen kapacitet. Det gör evenemanget folkligt och den största målgruppen är de som i medeltal tränar ca 2-3 gånger i veckan.

För dem som vill träna mer specifikt inför Toughest kommer Folkhälsan att starta upp träningsgrupper i Vasa, Jakobstad och Vörå med start i april. Efter att Folkhälsan genomfört sin licensutbildning till Toughest-instruktör för färdigt utbildade PT:n, hoppas vi att starta upp fler träningsgrupper i nejden så att de som vill kan förbereda sig lite extra. Träningarna kommer att vara mångsidiga, roliga och förbereda deltagarna på ett bra sätt inför hinderbanelopp.

På Norrvalla finns en hel del hinder uppbyggda runt motionsslingan och under våren byggs några till med syftet att träna inför hinderbaneutmaningar. Norrvalla profilerar sig som träningscenter för OCR (hindernbanelopp).

Den 28.4 återkommer även Folkhälsans eget Valhalla OCR, ett hinderbanelopp för lag med 1–4 deltagare samt juniorer från 8–16 år. Valhalla OCR är en perfekt inkörsport till hinderbanelöpning med lite kortare bana, men även som träning inför något av de större evenemangen eller för att bygga upp bra laganda. I Valhalla OCR ryms det endast 100 lag, så anmäl dig och ditt lag i tid för att hinna med.