Hintan Saleen ensimmäiset Arinan Sale-ketjun itsepalvelukassat

Kauppakeskus Valkea lahjoittaa kasvovisiirit kaikkien vuokralaistensa käyttöön 30.10.2020 16:19:31 EET | Tiedote

Kauppakeskus Valkea suosittelee kasvomaskin käyttöä kauppakeskuksen tiloissa. Sen lisäksi, että asiakkaat käyttävät maskeja, on tärkeää, että kauppojen ja ravintoloitten henkilökunta on tarkoituksenmukaisesti suojautunutta. Siksi Osuuskauppa Arina ja Kauppakeskus Valkea suosittelevat kasvosuojainten käyttöä kaikille vuokralaisilleen ja heidän työntekijöilleen. - Koska voimme kasvosuojaimia käyttämällä tehokkaasti estää viruksen leviämistä, meidän se myös tulee tehdä. On meidän jokaisen vastuulla huolehtia itsestä, toinen toisistamme sekä yritysten toimintaedellytyksistä, vetoaa kauppakeskusjohtaja Anu Junnikkala-Alho alueen ihmisiin. Tukeakseen vuokralaisiaan kasvosuojainten käytössä, Osuuskauppa Arina ja Kauppakeskus Valkea ovat päättäneet lahjoittaa kaikille vuokralaisilleen käyttöön kasvovisiirit. - Otamme asian tosissamme. Visiirit tullaan jakamaan tämän ja ensi viikon aikana. Haluamme tehdä kaikkemme asiakkaidemme turvallisuuden eteen ja vuokralaistemme toimintaedellytysten varmis