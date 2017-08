Hiort af Ornäs -mallisto täydentyy kolmella uudella huonekalumallilla

4.8.2017 10:40 | Fasetti Oy

Hiort af Ornäsin elegantti muotoilu kestää aikaa. Fasetti aloitti vuonna 2016 laatukalusteiden muotoilijana tunnetun Carl-Gustaf Hiort af Ornäsin (1911-1996) huonekalujen uustuotannon. Habitare-messuilla esiteltiin vuonna 1952 muotoiltu, näyttävä Siesta-nojatuoli. Ensi syksynä mallisto täydentyy kolmella uudella huonekalumallilla, jotka henkivät Hiort af Ornäsille tyypillistä eleganttia, ajatonta ja käytännöllistä muotoilua.

Muodokas Pedro-nojatuoli



Pedro-tuolin muodoissa on 1950-luvun kodikasta kurvikkuutta. Mutta kauniiden muotojen lisäksi Hiort af Ornäs tutki aina myös tarkkaan, että tuoleissa oli hyvä, ergonominen istuinasento. Veistoksellinen ja mitoiltaan näppärän kokoinen Pedro sopii hyvin yhdistettäväksi tämän päivän moderniin sisustukseen. Pedro-tuoliin verhoiluun on saatavana kymmeniä erilaisia kankaita, jalkavaihtoehtoina on tammi, mahonki ja koivu.



Siro Pedro-sohva



Pedro-sohva on kompakti, kauniisti kaareutuva kahden istuttava sohva. Huoliteltu ilme jatkuu myös sohva selkäpuolella. Hiort af Ornäsin muotoilun kulmakiviä oli, että hänen kalusteensa näyttivät hyvältä joka suunnasta katsottuna. Siron ja puurunkoisen Pedro-sohvan voikin sijoittaa vaikkapa keskelle huonetta. Se sopii myös hyvin pieneen olohuoneeseen tai yhdistettäväksi isommaksi istuinryhmäksi Hiort af Ornäs -malliston nojatuolien kanssa.



Virtaviivainen Lehti-nojatuoli



Lehti-tuoli yhdistää verhoillun istuinosan sekä kepeät metalliputkijalat. Tuoli on muodoiltaan virtaviivaisen moderni, vaikka se on suunniteltu jo vuonna 1956. Lehti-tuolin runko, kuten kaikki Hiort af Ornäsin uustuotantokalusteet, valmistetaan samoilla materiaaleilla ja tekniikoilla, joilla ne valmistettiin alkuperin yli 60-vuotta sitten. Tuolin istuinosan rakenteet ovat vaneria ja verhoilut laadukkaita Kvadratin villakankaita tai Designers Guildin plyysejä.



Siestaan uusia verhoiluvaihtoehtoja ja rahi



Siesta-nojatuoli on näyttävä nojatuoli, joka esiteltiin ensimmäisen kerran yleisölle vuonna 1952. Siestaan on tarjolla nyt uusia verhoiluvaihtoehtoja. Tuolia saa esimerkiksi laadukkaalla ja trendikkäällä konjakinvärisellä nahalla verhoiltuna. Siesta-tuolin pariksi Fasetti on suunnitellut jalkarahin Hiort af Ornäsin kalusteiden henkeen.



Carl-Gustaf Hiort af Ornäs (1911-1996) oli suomalainen huonekalumuotoilija, joka johti omaa huonekalutehdasta, Puunveistoa, Helsingin Lauttasaaressa 1940-luvulta aina 1970-luvulle saakka. Hiort af Ornäs uskoi tanskalaistyyliseen, käsityövaltaiseen laatuvalmistukseen. Muotoilijana hän oli aikaansa edellä kehitellessään näyttäviä, veistoksellisesti taivutettuja vanerikalusteita.



Habitare-messut Helsingin Messukeskuksessa 13.-17.9.2017

Tervetuloa tutustumaan Hiort af Ornäs -mallistoon osastolle 6f1

