Hirret ristiin ja taloksi – kuinka rakennetaan terveellinen ja edullinen puutalo?

Kari Ojalan tietokirja Hirret ristiin ja taloksi on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Tee talo – mieluimmin ristikkotalo!

Yksinkertainen, hyvin suunniteltu omakotitalo on edullisempi, viihtyisämpi ja terveellisempi asua kuin normin mukainen kerrostalolokero. Ristikkotalo taas on eristeellä täytettyyn hirsirunkoon perustuva perinteinen talotyyppi, ehkä maailman vanhin puutalo. Se ei koskaan yleistynyt Suomessa, koska meillä riitti puuta hirsitaloihin. Mutta nyt on ristikkotalon aika!

DI Kari Ojala suunnitteli ja rakensi Loviisaan ristikkorakenteisen 50 m²:n koetalon nykymateriaaleista. Tulos vastasi odotuksia. Kuvitettu kirja esittelee talon, sen rakentamisen vaiheet, kustannukset ja saadut kokemukset. Samalla käydään läpi puutalon rakentamisen kaikki työt ja osoitetaan monet tavallista paremmat rakennustavat.

Siksi teos on ohittamaton lähde jokaiselle puutalosta haaveilevalle, ja sopii myös opetuskäyttöön.

Ojala on ikänsä suunnitellut ja rakennuttanut perinteitä kunnioittavia puutaloja ja kirjoittanut useita terveen rakentamisen oppaita. Hänen kynästään on myös suuren suosion saanut Insinöörin keittokirja.

Lisää tietoa ristikkotaloista, kirjasta sekä kirjoittajasta löytyy nettisivuilta: etukeno.fi

OJALA, KARI : Hirret ristiin ja taloksi

220 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 9789523811812

Ilmestymisaika: Kesäkuu 2023

