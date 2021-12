Hirsitalotehtaille neuvotellaan omia työehtosopimuksia

Puuteollisuusyrittäjät ry, Teollisuusliitto ry sekä Ammattiliitto Pro ry ovat päättäneet aloittaa neuvottelut uusien hirsitaloteollisuutta koskevien työehtosopimusten aikaan saamiseksi ensi vuoden helmikuun loppuun mennessä. Lähtökohtana on, että kun kyseessä on useampaa yritystä koskevat työehtosopimukset, neuvotellaan ne erikseen työntekijöille sekä toimihenkilöille ja ne pohjautuvat vielä voimassa oleviin mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimuksiin. Osapuolet ovat jo puusepänteollisuudessa sopimusosapuolia.



Aloitteen ovat tehneet hirsitalotehtaiden edustajat. Neuvotteluiden aloittaminen tarkoittaa samalla sitä, että valtakunnallinen sopimustoiminta jatkuu osittain toimialalla. Aiemmin alalla on solmittu valtakunnallisia työehtosopimuksia Metsäteollisuus ry:n kanssa. Metsäteollisuus ry ei kuitenkaan enää neuvottele työehtosopimuksista.