Hirvieläinten pyyntiluvat myönnetty Keski-Suomeen

Luonnonvarakeskuksen keväällä antaman arvion mukaan Keski-Suomen hirvikanta laski edelliseen vuoteen nähden, ja oli kaikilla hirvitalousalueilla tavoitehaarukassa. Harventuneen hirvikannan myötä myös pyyntilupamäärä on viime vuotta pienempi. Pyyntilupia on edelleen käytettävissä reilusti, eikä niitä kaikkia ole todennäköisesti tarpeen käyttää. Syksyn jahtikaudella tullaan kaatamaan noin 2 700 hirveä, kun saalis oli vuotta aiemmin 2 942 hirveä. Tulevan syksyn metsästyksellä tavoitellaan hirvikannan vakiinnuttamista tavoitetasolle. Keski-Suomen alueellisen riistaneuvoston asettama tavoitetiheys on 2,5–3,0 hirveä/1000 ha.

Valkohäntäpeuran pyyntilupia myönnettiin 1 355 kappaletta. Määrä on 12 pyyntilupaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Valkohäntäpeurakanta on Keski-Suomessa harvahko mutta vakaa.

Metsäpeuran metsästys on edelleen hyvin varovaista. Keski-Suomen alueelle lupia myönnettiin edellisten vuosien tapaan vain kolme metsäpeuran pyyntilupaa. Suomenselän metsäpeurakannan suuruudeksi arvioidaan noin 2 000. Pyyntilupia on myönnetty pieniä määriä keskeisimmille ja vakiintuneimmille metsäpeuran elinalueille. Pyynnillä ei vaaranneta kannan kasvua tai levittäytymistä uusille alueille.

Hirvieläinten metsästyksellä säädellään kantojen kokoa ja ennaltaehkäistään eläinten aiheuttamia vahinkoja liikenteessä sekä maa- ja metsätaloudessa.

Hirven ja valkohäntäpeuran metsästyskausi alkaa 1. syyskuuta vahtimismetsästyksellä. Valkohäntäpeuraa voidaan metsästää täysimittaisesti 30. syyskuuta alkaen ja hirveä 14. lokakuuta alkaen. Metsäpeuran metsästys alkaa 30. syyskuuta.