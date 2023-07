Hirvieläinten pyyntiluvat Satakunnassa

Hirven osalta myönnetty kokonaislupamäärä laski noin 12 prosenttia. Luonnonvarakeskuksen keväällä julkaiseman arvion mukaan hirvikanta on laskenut kaikilla Satakunnan hirvitalousalueilla. Satakunnan pohjoisella rannikkoseudulla hirvikanta on kuitenkin edelleen hieman tavoitetasoa korkeampi, toisaalta taas riistakeskusalueen kaakkoisosissa asetettu tavoitetaso on jo alittunut. Tulevan kauden metsästyksen tavoitteena on hirvitiheyden vakiintuminen tavoitehaarukkaan kaikilla hirvitalousalueilla. Osa myönnetyistä luvista on tarkoitettu ns. pankkiluviksi, jotka on mahdollista ottaa käyttöön, mikäli jahdin yhteydessä osoittautuu että hirviä on arvioitua enemmän.

Valkohäntäpeuran osalta myönnetty pyyntilupamäärä laski Satakunnan toimialueella noin 11 prosenttia aikaisemmasta. Edellisellä metsästyskaudella peuranpyyntilupia käytettiin toimialueella noin 8 500 kappaletta, joten nyt myönnetty määrä kuitenkin mahdollistaa jopa aiempaa suuremman saaliin. Luonnonvarakeskuksen keväällä antaman arvion mukaan peurakanta on aikaisemmasta pienentynyt perinteisellä tiheimmän kannan alueella toimialueen kaakkoisosissa. Muualla toimialueella peurakannan tilanteessa ja kehityssuunnassa on voimakasta paikallista vaihtelua.

Peurajahtiin heti syyskuussa

Hirvieläinten vahtimalla tapahtuva metsästys on nykyisin mahdollista aloittaa syyskuun alusta. Riistakeskus suosittelee, että etenkin valkohäntäpeurojen metsästys aloitettaisiin kolarien ehkäisemiseksi ja kaatotavoitteiden saavuttamiseksi täydellä teholla heti kauden alussa. Muutoin kuin vahtimalla jahti on mahdollista aloittaa valkohäntäpeuran osalta syyskuun viimeisenä lauantaina, hirven osalta lokakuun toisena lauantaina.