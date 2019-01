Hirvihaaran kartano 100 vuotta Lähihistorian tuntemus auttaa koululaisia ymmärtämään maailman muutosta

Kun Mäntsälässä sijaitseva Hirvihaaran Kartano valmistautui viime vuonna olleeseen 100-vuotisjuhlavuoteen, nousi yhdeksi keskeiseksi hankkeeksi kartanon historian kirjoittaminen. Kun saimme käsiimme filosofian tohtori Kirsti Mannisen kirjoittaman perusteellisen teoksen, teimme heti päätöksen lahjoittaa kirja kaikille Hirvihaaran koulun nykyisille oppilaille, kertoo Hirvihaaran Kartanon nykyinen omistaja Arto Hakala.

Nykyisin kovassa huudossa olevien lähiruuan ja lähielämysten perustakin löytyy lähihistoriasta; sieltä selviää, milloin mitäkin ruokatarviketta on alettu alueella tuottaa sekä mitä kaikkia yrityksiä ja muita toimijoita alueella on eri aikoina ollut. Siinä suhteessa meidät nykyiset kartanolaisetkin yllätti, miten Hirvihaaran kylän elämässä miltei kaikessa on ollut kartanon vaikutusta suoraan tai välillisesti, paljastaa Hakala.

Historiaa kirjoittaessaan Kirsti Manninen haastatteli ison joukon hirvihaaralaisten perheiden henkilöitä ja kävi läpi valtavan määrän kuvamateriaalia. Niinpä esille tuli sellaisia asioita ja asioiden yhteyksiä, joista ei aiemmin ollut mitään tietoa. Teoksen onnistumisen kannalta on ollut suuri onni, että saimme tekijäksi juuri paitsi Mäntsälän historiaan myös historiaan laajemminkin perehtyneen Kirsti Mannisen, kehuu Hakala estoitta monesti erilaisilla kirjallisuus- ja historiapalkinnoilla palkittua historiateoksen kirjoittajaa.

Emme halua, että kartano on vain Hirvihaaran historiaa, vaan vahvasti osa yhteisön nykypäivää. Siksi perjantaina 18. tammikuuta lahjoitamme kaikille Hirvihaaran koulun oppilaille ja henkilökunnan jäsenille oman ”Hirvihaaran Kartano - sata vuotta kylän ja kartanon vaiheita”- teoksen. Lisäksi koululle yhteiseen käyttöön ja tuleviin tarpeisiin annamme 10 teosta. Lisäkseni kirjailija Kirsti Manninen ja ravintolapäällikkö Saara Korhonen ovat mukana luovuttamassa kirjoja Hirvihaaran koulun rehtori Salla Hallikaiselle, kertoo Hirvihaaran Kartanon toimitusjohtaja Arto Hakala.