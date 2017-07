Hirvihaaran Kartanon 25 kehityksen vuotta - Rapistuneesta rakennuksesta ylvääksi ympäristöksi

12.7.2017 15:46 | Hirvihaaran Kartano

Kun Mäntsälän kunta myi Hirvihaaran Kartanon 1992 Arto Hakalalle, olivat rakennukset todella huonossa kunnossa vuosikymmenien hoitamattomuuden jäljiltä. Sen jälkeen on olemassa olevat rakennukset kunnostettu suurella pieteetillä ja tehdyt uudisrakennukset on sovitettu tyylillisesti ja hengeltään vanhoihin. Kartano on valmis viettämään päärakennuksensa 100-vuotisjuhlia ensi vuonna.

Monet ystäväni epäilivät minun haukanneen liian suuren palan, kun he katsoivat juuri ostamaani kartanoa ennen remonttia. Minulla oli kuitenkin selkeä pitkän tähtäimen visio ja olen tottunut katsomaan asioita huomista pidemmälle, muistelee Arto Hakala tunnelmia 25 vuotta sitten. Joka vuosi kartanolla on tehty vaativia korjaus- tai uudisrakennustöitä, joilla on parannettu niin rakennuksia ja ulkoalueita teknisesti kuin myös hotelli-ravintolan palveluedellytyksiä. Eikä tämä taida koskaan tulla valmiiksi, naurahtaa Hakala katsellessaan uusimpia laajennuksia ja miettiessään seuraavia. Vanhojen rakennusten kunnostuksen jälkeen ensimmäinen uudisrakennus oli 1997 valmistunut savusauna. Majoituskapasiteetin liki tuplannut Ruusutalo valmistui 2000 ja tenniskenttä ja – klubi 2002. Sen jälkeen kiinnitettiin huomiota ulkoalueisiin ja kartanon päätaloon. Kartanolle perustettiin myös oma keittiöpuutarha 2011 turvaamaan keittiön raaka-aineiden tuoreutta. Todella suurten juhlien pitäminen mahdollistui 2013, kun suuri Lasipaviljonki valmistui. Tämän vuoden urakkana on päärakennuksen ja Lasipaviljongin välin kattaminen lisätilan saamiseksi ja säävaikutusten vähentämiseksi, kertaa Arto Hakala kartanon rakennuksellista kehitystä. Kun hotelli ja ravintola avattiin 25 vuotta sitten 17. heinäkuuta 1992, olivat Mäntsälä ja Hirvihaara täysin tuntematonta aluetta kokous-, koulutus- ja juhlakartalla. Vuosien varrella olemme onnistuneet vakiinnuttamaan asemamme vaativien kokous- ja koulutusasiakkaiden suosikkina. Perustan siihen muodostaa sijaintimme lähellä pääkaupunkia ja lentokenttää. Mutta pelkällä sijainnilla ei pärjää, ellei palvelutuote ole kaikilta osiltaan kunnossa, pohtii Hakala kartanon menestystekijöitä. Vuosien varrella kartanolla on filmattu useita televisio-ohjelmia ja mainoskuvauksia. Täällä on pidetty useiden autojen esittelytilaisuuksia ja kartano on menestynyt hyvin vaativien ammattijulkaisujen arvioinneissa hotelli-ravintoloista. Ja varsinkin savusaunamme maine on kiirinyt asiakkaidemme mukana kauas maamme rajojen ulkopuolellekin. Neljännesvuosisadan aikana luodulta pohjalta voimme katsoa tulevaisuuteen luottavaisin mielin ja valmistautua ensi vuonna juhlimaan täyttä sataa vuotta kartanon historiassa, sanoo Arto Hakala, joka vastaa sekä kartanon kiinteistöistä että hotelli- ja ravintolatoiminnoista. https://hirvihaarankartano.fi/fi https://hirvihaarankartano.fi/fi/usadba/media

