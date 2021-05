Historiallista lehtiaineistoa opettajille suunnattuun Finna Luokkahuoneeseen

Jaa

Kansalliskirjaston digitoimista sanoma- ja aikakauslehdistä on koottu aineistopaketti Finna Luokkahuoneeseen. Luokkahuone on erityisesti opettajille suunnattu palvelu, joka tarjoaa erilaisiin aineistoihin pohjautuvia valmiita opetussisältöjä. Opettajille räätälöidyt lehtiaineistot ja tehtäväideat mahdollistavat nyt ainutlaatuisen tavan kurkistaa historiaan esim. äidinkielen tai historian opetuksen lomassa.

Sanoma- ja aikakauslehdet kertovat tärkeiden tapahtumien ohella paljon oman aikansa maailmankuvasta, arvostuksista, kielestä ja kulttuurista. Ne avaavat koululaisille ikkunan arkielämän historiaan ja esi-isien elinympäristöön.

”Valmiit aineistopaketit helpottavat opettajan työtä, sillä opetukseen soveltuvien sisältöjen etsiminen suuresta aineistomassasta on aikaa vievää”, kertoo tietoasiantuntija Marja-Leena Hynynen Kansalliskirjastosta. ”Digi.kansalliskirjasto.fi -palvelussa lehtiä on miljoonia sivuja. Valitsimme tähän pakettiin esimerkkiaineistoja Etelä-Savosta, mutta tehtävät soveltuvat tietysti kaikkialle Suomeen.”

Räätälöityjä lehtiaineistoja ja valmiita tehtäväideoita

Aineistopaketti on suunnattu yläkouluille ja lukioille, ja se on kytketty myös opetussuunnitelman perusteisiin. Lehtiaineistojen avulla on mahdollista harjaannuttaa vaikka lähteiden käyttöä ja lähdekritiikkiä, jotka ovat keskeisiä historian opetuksessa. Äidinkielen opetukseen aineistot nivoutuvat puolestaan tekstien tulkinnan ja kielitietoisuuden alueilla. Lisäksi ne tukevat monilukutaitoa ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista.

Sisältöjä on kehitetty projektin aikana yhteistyössä opettajien kanssa. Lehtien kertomaa Savosta -aineistopakettiin voit tutustua Finna Luokkahuoneessa.

Kokonaisuus on tuotettu Digitaalinen avoin muisti -projektissa, jota on rahoitettu Euroopan aluekehitysrahaston Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020 -ohjelmasta.

Lisätietoja:

tietoasiantuntija Marja-Leena Hynynen, Kansalliskirjasto

puh. 050 5767 464

marja-leena.hynynen(a)helsinki.fi