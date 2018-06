Historian suurin Jukolan viesti suunnistetaan PEFC-metsissä

Suunnistajat ja suunnistuksen ystävät pääsevät kokemaan suomalaisen metsän tarjoamat mahdollisuudet virkistymiseen Lahden ja Hollolan alueella kisattavassa Jukolan viestissä. Jopa 20 000 suunnistajaa joukkueineen kisaavat alueen PEFC-sertifioiduissa metsissä 16.-17.6.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta ympäri maailman. PEFC-sertifiointi asettaa metsänhoidolle vaatimuksia liittyen esimerkiksi metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön. Noin 90 prosenttia Suomen talouskäytössä olevista metsistä on sertifioitu PEFC:n vaatimusten mukaisesti.

Monikäyttö on osa metsätalouden sosiaalista kestävyyttä

Metsät ovat kaikkien käytössä, minkä takaavat jokamiehenoikeudet. Jokainen meistä voi liikkua, retkeillä sekä marjastaa ja sienestää Suomen metsissä vapaasti. PEFC tukee jokamiehenoikeuksien toteutumista ja oikeutta luonnossa oleskeluun.

Liikuntaelämyksiä kaiken ikäisille tarjoava Suomen Suunnistusliitto hyväksyttiin PEFC Suomen jäseneksi keväällä 2018. ”Monet tavoitteistamme ovat yhteisiä PEFC:n kanssa. Metsien kestävä hoito ja vastuullinen käyttö on lajille tärkeää. Yhteistä meille on myös nollatoleranssi roskaamiseen metsässä. Rohkaisemme kaikkia vastuulliseen liikkumiseen metsässä,” kertoo Suunnistusliiton toiminnanjohtaja Mika Ilomäki.