Hitachi ABB Power Grids solmii merkittävän hankintasopimuksen tuulimuuntajien toimittamisesta merituulivoimaprojekteihin Taiwanissa

Hitachi ABB Power Grids on allekirjoittanut hankintasopimuksen johtavan globaalin tuuliturbiinivalmistaja MHI Vestas Offshore Windin (MHI Vestas) kanssa. Sopimuksen mukaisesti Hitachi ABB Power Grids toimittaa korkean suorituskyvyn WindSTAR-tuulimuuntajia MHI Vestasin merituuliprojekteihin Taiwaniin. Hankintasopimuksen sisältämät tuulimuuntajat valmistetaan Vaasassa.

Sopimus on Hitachi ABB Power Gridsille läpimurto Taiwanin merituulimarkkinaan. Osana sopimusta yhtiö on muodostanut paikallisen kumppanuuden komponenttien toimittamisesta WindSTAR-erikoismuuntajien tuotantoon.

Muuntajat tulevat edistämään Taiwanin nopeasti kasvavaa merituulisähkön tuotantoa. Maahan arvioidaan asennettavan uutta merituulikapasiteettia noin 5,5 gigawattia (GW) vuoteen 2025 mennessä. Jo yhdellä gigawatilla merituulivoimaa voidaan tuottaa puhdasta, uusiutuvaa energiaa 320 000 taiwanilaisille perustuen Taiwanin asukaskohtaisen sähkönkulutukseen. (1)

“Kumppanuus MHI Vestasin ja paikallisten valmistajien kanssa Taiwanissa on osa tavoitettamme edistää puhtaampaa energiajärjestelmää, joka hyödyttää merkittävästi paikallisia yhteisöjä”, sanoo Bruno Melles, Hitachi ABB Power Gridsin Transformers-liiketoiminnan globaali johtaja. ”Hitachi ABB Power Grids on sitoutunut rakentamaan globaaleja kumppanuuksia, jotka tukevat kohtuuhintaisen ja puhtaan energian saantia kaikille.”

“Korkeajännitemuuntajat ovat ratkaisevassa roolissa varmistamassa maksimaalisen sähköntuotannon sähkönkäyttäjille Taiwanissa ja laskemassa energiakustannuksia”, sanoo Maida Zahirovic, MHI Vestasin Taiwanin liiketoimintajohtaja. ”Yhteistyö Hitachi ABB Power Gridsin ja heidän paikallisten toimittajiensa kanssa merkitsee sitä, että tuotanto on maailmanluokkaa, ja samalla paikalliskehitystä tukien."

Taiwanissa on tällä hetkellä rakenteilla 14 merituuliprojektia, joko kehitysvaiheessa tai suunnittelussa. Yksi ensimmäisistä WindSTAR-tuulimuuntajia käyttävistä projekteista on 589 megawatin Changfang- ja Xidao -projekti, jota kehittää ja jonka omistaa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Tämä tuulipuisto tulee sijaitsemaan Taiwaninsalmessa, noin 11 kilometrin päässä Fangyuan Townshipin rannikosta Changhuan piirikunnassa Keski-Taiwanissa. (2)

Yli sadan vuoden perinteet muuntajakehityksestä ja kumppanuuksista

Hitachi ABB Power Grids on ollut kehittämässä ja edistämässä muuntajateknologiaa jo yli sadan vuoden ajan toimien globaalissa yhteistyössä teknisten standardien ja protokollien kehittämiseksi. Hitachi ABB Power Gridsin perustamisen myötä 1.7.2020, yhtiö toimittaa nyt Hitachin edistyksellisiä digitaalisia teknologioita ja on hyvässä asemassa edistämään kestävää kehitystä sähköjärjestelmien älykkäillä ratkaisuilla.

WindSTAR-muuntajat on suunniteltu siten, että ne sopivat asennettavaksi tuuliturbiinin sisään. Ne kestävät tuulituotannolle tyypillistä tärinää ja äkkinäisiä liikkeitä sekä vaihtuvia sähkökuormia. Lisäksi ne ovat kevyitä ja energiatehokkaita, ja niissä käytetään biohajoavaa ja turvallista eristenestettä.

Hitachi ABB Power Gridsillä on pitkä historia menestyksekkäästä kumppaniyhteistyöstä MHI Vestas Offshore Windin kanssa puhtaan energian toimittamisessa miljoonille ihmisille. Yhtiö on saanut useita samankaltaisia WindSTAR-tuulimuuntajatilauksia merkittäviin merituuliprojekteihin, kuten Triton Knoll -merituulipuistoon Englantiin, Moray East -projektiin Skotlantiin, Borssele 3 & 4 -tuulipuistoihin Hollantiin sekä Windfloat Atlantic -projektiin Portugaliin. Winfloat Atlantic on kelluva merituulipuisto, joka koostuu maailman suurimmista ja tehokkaimmista tuuliturbiineista, jotka on koskaan asennettu kelluvalle alustalle.

