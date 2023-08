Hitachi Energy varmistaa Suomen suurimman tuulivoimapuiston verkkoliitynnän luotettavuuden

Sopimuksen mukaisesti Mutkalammin tuulipuiston kolmen sähköaseman tilaa ja luotettavuutta valvoo Hitachi Energyn RelCare-palvelu 24/7. Palvelu sisältää räätälöityjä ennaltaehkäiseviä huoltotoimenpiteitä, joilla minimoidaan suunnittelemattomien seisokkien riski. Sopimuksen aikana kunkin sähköaseman riskiprofiilia seurataan RelCare-järjestelmän sisäisen riskinseurantaprosessin avulla. Se tunnistaa suorituskykyongelmat ja käynnistää korjaavan kunnossapidon ennen kuin ne vaikuttavat tuulipuiston toimintaan. Aitoon tietoon ja dataan perustuvan suunnittelun ja aikataulutuksen ansiosta tarvittavat toimenpiteet tehdään oikealla tavalla oikeaan aikaan.

RelCare on innovatiivinen, digitaalinen palvelusopimus, jolla varmistetaan, että sähköasemat täyttävät tiukat luotettavuus- ja käytettävyystavoitteet.

"On hienoa olla mukana tässä uraauurtavassa hankkeessa ja maailman korkeimmat standardit täyttävällä palvelullamme varmistamassa puhdasta tuulisähköä suomalaisiin koteihin. Haluamme toimia asiakkaidemme kumppanina elinkaaren kaikissa vaiheissa heidän matkallaan kohti kestävämpää energiatulevaisuutta", toimitusjohtaja Matti Vaattovaara Hitachi Energy Finlandista sanoo.

Sähköasemilla on energiajärjestelmässä keskeinen rooli: niiden kautta tuulivoimalla ja muilla energialähteillä tuotettu sähkö siirretään turvallisesti ja luotettavasti sähköverkkoon ja kuluttajille. Ne ovat erittäin luotettavia energiajärjestelmän osia; on erittäin harvinaista, että sähköasemissa ilmenee ongelmia, jotka johtavat sähkökatkoksiin, mutta kun niitä ilmenee, menetykset voivat olla merkittäviä.

"Mutkalampi on poikkeuksellinen hanke. Tuulipuisto tuottaa suomalaisiin koteihin puhdasta sähköä vuosiksi eteenpäin ja tukee paikallisia yrityksiä ja urakoitsijoita. Olemme iloisia Hitachi Energyn kanssa solmitusta RelCare-sopimuksesta. Se tukee meitä Mutkalammin infrastruktuurin tehokkaassa kunnossapidossa", sanoo Vestasin Asset Manager Dominic Cadman.

Perinteisesti kunnossapito on perustunut valmiiksi ennakolta sovittuun aikatauluun. RelCare-palvelussa huomio on valmiiksi aikataulutetun kunnossapidon sijaan ennakoivassa kunnossapidon ja riskien hallinnassa perustuen laitteiden ja laitteistojen todelliseen kuntoon. Se mahdollistaa nopean, läpinäkyvän ja dataan perustuvan päätöksenteon omaisuuden luotettavuudesta reaaliajassa. Näin mahdollisiin haasteisiin voidaan puuttua ennen kuin niistä tulee ongelmia. Kunnossapidon ja luotettavuuden tehokas hallinta maksimoi verkkoliityntöjen suorituskykyä koko niiden elinkaaren.

RelCare-ratkaisu hyödyntää vuosikymmenien aikana kerääntynyttä dataa ja analyysejä. Se toimii asiakkaan ja Hitachi Energyn asiantuntijoiden välisen kumppanuuden kautta tavoitteena parantaa sähköinfrastruktuuria innovatiivisten ja vuosikymmenien aikana kertyneen kokemuksen kautta hyväksi havaittujen järjestelmämallien avulla.

Vestaksen kanssa tehty sopimus kattaa kolmen sähköaseman ympärivuorokautisen etävalvonnan, huollot ja huoltojen suunnittelun. Vastaava palvelusopimus turvaa häiriötöntä tuulituotantoa Suomessa jo TuuliMuukon, Saarenkylän, Joukhaisselän sekä Kuolvaara-Keulakkopään tuulipuistoissa.

Tuulisähkön tuotanto Mutkalammen tuulipuistossa on käynnistynyt vaiheittain vuosien 2022 ja 2023 aikana. Tuulivoimalat toimittaa Vestas. Puiston on toteuttanut Mutkalampi Tuulipuisto Oy, jonka omistaa ranskalainen uusiutuvan energian tuottajayhtiö Neoen. Mutkalammin tuulipuisto sijaitsee Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, Kalajoen, Kannuksen ja Kokkolan kaupunkien alueella.

Haastattelupyynnöt:

Jaana Nikkari

p. 050 3344 627

jaana.nikkari@hitachienergy.com

Hitachi Energy on globaali teknologiajohtaja, joka edistää kestävän kehityksen mukaista energiatulevaisuutta kaikille. Palvelemme verkkoyhtiöitä, teollisuutta ja infrastruktuurialojen asiakkaita innovatiivisilla ratkaisuilla ja palveluilla läpi koko arvoketjun. Yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa olemme teknologian edelläkävijöitä ja mahdollistamme digitaalisen muutoksen, jota tarvitaan nopeuttamaan energiamurrosta kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Kehitämme maailman energiajärjestelmää ympäristömyönteisemmäksi, joustavammaksi ja luotettavammaksi ja tasapainotamme samalla sosiaalisia, ympäristöllisiä ja taloudellisia arvoja. Hitachi Energyllä on vahva osaaminen ja kokemus ja vertaansa vailla oleva asennuskanta yli 140 maassa. Pääkonttorimme sijaitsee Sveitsissä, ja työllistämme noin 40 000 henkilöä 90 maassa. Liiketoimintamme volyymi on noin 10 miljardia USD.

Huomautus toimittajille:

Hitachi Energy on verkkoliityntöjen ja sähkönlaaturatkaisujen markkina- ja teknologiajohtaja, yli 10 000 asennuksella maailmanlaajuisesti. Grid-eXpand™ on valikoima modulaarisia ja tehdasvalmisteisia verkkoliityntäratkaisuja, joiden avulla sähköverkkokapasiteetin laajentaminen on nopeampaa, yksinkertaisempaa, tehokkaampaa ja turvallisempaa.

Hitachi Energy on toimittanut Mutkalammin tuulipuistoon modulaariset Grid-eXpand™-verkkoliityntäratkaisutRatkaisut sisältävät modulaariset sähköasemarakennukset, jotka ovat laajalti käytössä Suomessa ja monissa muissa maissa. Tehdasvalmisteiset moduulit sisältävät keskijännitelaitteet, ohjauksen ja suojauksen sekä apulaitteet. Hitachi Energy valmistaa ja kokoonpanee asemarakennukset ennakkoon tehdasolosuhteissa ennen toimitusta, minkä ansiosta niiden asentaminen paikan päällä kestää vain 1 - 2 tuntia, kun perinteisen ratkaisun tyypillinen asennusaika on 2 - 3 kuukautta.