Hitachi Energyltä laaja sähköteknologiatoimitus Suomen suurimpaan tuulipuistoon

Hitachi Energy on solminut sopimukset kattavista sähköteknologiatoimituksista Suomen suurimpaan tuulipuistoon Lestijärvelle. Puiston 69 tuulivoimalaa tulevat tuottamaan sähköä noin 1,3 terawattituntia vuosittain, mikä vastaa noin 280 000 sähkönkäyttäjän tarpeeseen.



Sopimukset sisältävät Euroopan johtavan maatuulivoiman rakentajan OX2:n kanssa tehdyn sopimuksen muuntajatoimituksista sekä Suomen johtajavan tuulipuistojen Balance of Plant (BoP) -urakoitsijan Keski-Suomen Betonirakenteen (KSBR) kanssa tehdyn sopimuksen verkkoliityntäratkaisuista sisältäen 400 kV:n sähköaseman sekä kolme 110 kV:n sähköasemaa, jotka liittävät tuulipuiston verkkoon. Puiston liityntä on ensimmäinen sähköasema Suomessa, joka liittää tuulipuiston suoraan 400 kV:n kantaverkkoon.



”Puhdas sähköntuotanto kasvaa Suomessa vauhdilla ja Lestijärven tuulipuisto on jälleen iso harppaus kohti yhteistä kansallista tavoitettamme hiilineutraaliudesta vuonna 2035. Toimituksemme on esimerkki yhtiömme kehittämistä sähkö- ja automaatioteknologian huippuratkaisuista ja osaamisesta, joiden myötä olemme yhdessä asiakkaidemme kanssa rakentamassa uutta puhdasta energiajärjestelmää Suomeen ja näin hillitsemässä ilmastonmuutosta”, toimitusjohtaja Matti Vaattovaara Hitachi Energy Finlandista sanoo.



Suomalaisen osaamisen ja teknologiaratkaisujen rooli toimituksissa on merkittävä sekä projektin toteutuksen, että järjestelmässä käytettävän teknologian osalta: 110/33 kV:n muuntajat valmistetaan Hitachi Energyn Vaasan-erikoismuuntajatehtaalla, jolla on lähes sadan vuoden perinteet ja maailmanluokan osaaminen erikoismuuntajien kehittämisestä ja valmistamisesta vaativiin käyttökohteisiin. 400/110 kV:n muuntajat valmistetaan Puolassa. Kaikki muuntajat on varustettu Hitachi Energyn TXpert™ Ready CoreSense™-yksiköllä, jota käytetään muuntajaöljyn kaasujen digitaaliseen valvontaan.



Uusiutuvan energian kasvu ja yhteiskunnan laaja sähköistyminen edellyttävät vahvaa tuotekehitystä ja tuotanto-osaamista vaativissa kohteissa, kuten merituulivoimassa ja vedenalaisissa sovelluksissa. Neljän sähköaseman projektointi, suunnittelu, testaus ja käyttöönotto toteutetaan Hitachi Energyn Vaasan sähköasema-asiantuntijoiden voimin. Asemat toimittaa KSBR. Ne toimitetaan Hitachi Energyn Suomessa kehittämänä tehdasvalmiina ratkaisuna, mikä varmistaa toimituksen turvallisuuden ja laadun sekä säästää toimitusajassa ja kustannuksissa.



”Tuulivoima on erittäin kilpailukykyistä ja varmistaa kotimaisen puhtaan energiantuotannon. Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja teollisuuden kilpailukyvyn tukemiseksi energiamurroksessa tarvitsemme uusiutuvilla tuotettua sähköä merkittävästi lisää. Me olemme yhtiönä sitoutuneet kehittämään ja toimittamaan uutta teknologiaa ja ratkaisuja asiakkaillemme ja kumppaneillemme puhtaamman, sähköön perustuvan, energiatulevaisuuden mahdollistamiseksi kaikille.”



Hitachi Energy on tuulivoiman vahva teknologia- ja ratkaisutoimittaja laajalla tuote- ja palveluvalikoimalla sähkö- ja kytkinasemista tuulimuuntajiin sekä alan johtaviin digitaalisiin ohjelmistoratkaisuihin, joita tarvitaan ohjaamaan ja valvomaan tuulipuistojen toimintaa ja sähköntuottoa tehokkuuden maksimoimiseksi.



Suomessa Hitachi Energy liittää jo useita kymmeniä tuulipuistoja sähköverkkoon. Hitachi Energy on tehnyt yhteistyötä KSBR:n kanssa yli kymmenen vuotta tuulipuistojen liittämiseksi verkkoon ja tämä yhteistyö jatkuu Lestijärvellä. Vaasasta toimitetut muuntajat ovat jo tällä hetkellä varmistamassa puhdasta merituulisähköä useisiin miljooniin kotitalouksiin ympäri maailman.



Lestijärven tuulipuiston toteuttaa OX2. Asiakas ja lopullinen puiston omistaja on Kymppivoiman, Oulun Energian ja Kuopion Energian muodostama yhteenliittymä. Puiston rakennustyöt ovat käynnissä, ja sähköntuotanto käynnistyy arviolta vuoden 2025 alussa.

