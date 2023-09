Hitachi Energyn ohjelmistoinnovaatio 40 vuotta: valvoo sähkönsaantia yli 10 %:lle maailman väestöstä

Maailmanlaajuisesti MicroSCADA on käytössä yli 10 000 sähköasemalla valvomassa ja varmistamassa luotettavaa sähkönsaantia. Ohjelmiston käyttökohteet kattavat koko kriittisen infrastruktuurin, kuten sähköverkot, prosessiteollisuuden, sairaalat, satamat ja datakeskukset sekä yli 67 000 kilometriä rautateitä ja 30 lentokenttää maailmanlaajuisesti.

"MicroSCADA on sähköautomaatioratkaisujen teknologiakehityksen vertailukohta. Sen myötä on esitelty monia ohjelmistoteknologian innovaatioita, kuten ikkunointitekniikka, hiiri, ohjelmoitavat näppäimet ja joustava sovelluksen ohjelmointikieli. Edistykselliset ohjaus- ja tietojärjestelmät ovat olennaisen tärkeitä energiamurroksen onnistumiselle ja uuden, sähköistyvän energiajärjestelmän toiminnalle", toimitusjohtaja Matti Vaattovaara Hitachi Energy Finlandista sanoo.

MicroSCADA-alustan juuret juontavat vuoteen 1983 ja Vaasaan, jossa se kehitettiin ensimmäisen kerran. Siitä lähtien Suomi on ollut alustan tutkimus- ja kehitystyön hermokeskus, ja tänä päivänä tiimit ympäri maailmaa osallistuvat alustan kehittämiseen.

"Enemmän kuin koskaan aikaisemmin maailman pyrkimykset puhtaamman energiajärjestelmän rakentamiseksi ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi edellyttävät innovaatioita ja teknologista johtajuutta. MicroSCADA on avainasemassa hiilineutraalin energiatulevaisuuden mahdollistamisessa, ja sitä käytetään laajasti useissa uusiutuvan energian kohteissa, kuten vesi-, tuuli- ja aurinkoenergian tuotannossa ja jakelussa", Vaattovaara sanoo.

Suomessa MicroSCADA valvoo yli 50 % sähköverkoista, mukaan lukien Tampereen, Kuopion, Oulun ja Vaasan kaupungit sekä Kainuun, Savon ja Pohjois-Karjalan laajat maaseutuverkot. Se valvoo myös yli 3 300 kilometriä Suomen sähköistä rataverkkoa. Hyvä esimerkki järjestelmän monipuolisuudesta on, että MicroSCADA on ohjannut ja valvonut Helsingin metron kiinteistöjä ja asemia 1990-luvulta lähtien, varmistaa Länsimetron käytettävyyttä ja turvallisuutta sekä pitää Tampereen Ratikan liikkeessä. Lisäksi MicroSCADA valvoo muun muassa Oulun, Helsingin ja Jyväskylän sairaaloiden kriittistä sähkönjakelua.

MicroSCADA on kyberturvallinen ja monipuolinen ohjaus-, valvonta- ja tehonhallintatkaisu. Käyttöönotosta lähtien sitä on kehitetty hyödyntämään uusia teknologioita, joilla tuetaan energiamurrosta. MicroSCADA on myös toiminut edelläkävijänä maailmanlaajuisten standardien, kuten IEC 61850:n, tukemisessa ja edistämisessä.

Viimeisin sukupolvi, MicroSCADA X, sisältää intuitiivisen ja mukautuvan käyttökokemuksen, joka tarjoaa selkeän ja yksinkertaistetun näkemyksen asiakkaiden toiminnoista. Selainpohjaisen käyttöliittymän ansiosta pääsy valvomosta mobiililaitteisiin on saumatonta. Tämä mahdollistaa järjestelmätietojen nopeamman ja tarkemman hyödyntämisen sekä nopeamman reagoinnin verkon tilanteisiin. Lisäksi verkkoyhteydellä varustetun karttanäkymätoiminnon avulla asiakkaat voivat helposti arvioida reaaliaikaisia tietoja koko sähköverkon laajuudelta. Vuonna 2020 käyttöönotettua uusinta versiota on toimitettu jo 1 500 kohteeseen ympäri maailmaa.

