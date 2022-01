Hitachi Energyn omissa toiminnoissa käytettävä sähkö nyt täysin fossiilivapaata

Hitachi Energy ilmoitti tänään saavuttaneensa Sustainability 2030 -suunnitelmansa ensimmäisen vaiheen tavoitteen – täysin fossiilivapaan sähkön käytön omissa toiminnoissaan¹. Yhtiö tavoittelee hiilineutraaliutta omissa toiminnoissaan vuoteen 2030² mennessä. Tämä tavoite sisältyy yhtiön keskeiseen tavoitteeseen ”edistää kestävää energiatulevaisuutta kaikille”.

”Siirtymällä käyttämään täysin fossiilivapaata sähköä omissa toiminnoissamme olemme vähentäneet CO₂-ekvivalenttipäästöjämme yli 50 % vuoteen 2019 verrattuna”, sanoo Hitachi Energyn pääjohtaja Claudio Facchin. ”Haaste hiilineutraaliudesta (Net Zero) on maailmanlaajuinen ja on tärkeää toimia nyt, innovoida ja tehdä yhteistyötä maiden kesken sekä teollisuuden ja yhteiskuntien välillä. Yhdessä asiakkaidemme, kumppaneidemme ja sidosryhmiemme kanssa kehitämme maailman energiajärjestelmää ympäristöystävällisemmäksi, joustavammaksi ja luotettavammaksi.”

Tavoitellun 50 prosentin vähennyksen saavuttaminen etuajassa tarkoittaa noin 175 tonnia CO2ₑ-päästöjä vuodessa, mikä vastaa yli 35 000 henkilöauton poistamista liikenteestä.

Saavuttaakseen täysin fossiilivapaan sähkön käytön omissa toiminnoissaan – ja tukeakseen Hitachi-konsernin yhteistä hiilineutraaliustavoitetta³ – yhtiö on ryhtynyt useisiin toimiin. Se on muun muassa tukenut oman fossiilivapaan sähköntuotannon hankkeita, kuten aurinkopaneelien asentamista toimipaikkojensa katoille sisältäen digitaaliset e-mesh™-ratkaisut maksimoimaan energiatehokkuutta ja minimoimaan CO₂-päästöt. Zhongshanin tehtaallaan Kiinassa yhtiö tuottaa lähes 20 % kokonaisenergiankulutuksestaan aurinkopaneeleilla. Ensimmäisenä toimintavuotenaan tehtaan paneelien sähköntuotannon odotetaan nousevan 1 510 megawattituntiin (MWh), mikä auttaisi vähentämään vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä yli 1 000 tonnia.

Lisäksi Hitachi Energy on myös siirtynyt sähkönhankintasopimuksissa uusiutuvaan energiaan, hankkinut puhtaan sähkön alkuperätakuita (EAC, Energy Attribute Certificates) ja tehnyt suoria sähkönhankintasopimuksia uusiutuvan energian tuottajien kanssa (PPA, Power Purchase Agreement) toiminnoissaan ja toimipaikoissaan 90 maassa.

Jatkossa Hitachi Energy jatkaa panostamista matkaansa kohti hiilineutraaliutta lisäämällä energiatehokkuutta ja sähköistämällä omia toimintojaan. Ruotsin Ludvikassa yhtiö tukee toimintojaan käyttämällä nyt vesivoimalla ja aurinkopaneeleilla tuotettua täysin uusiutuvaa sähköä. Ludvikan tuotantolaitos on Hitachi Energyn suurimpia. Siellä on menty sähkönhankintaa pidemmälle ja ollaan nyt lähellä kaikkien fossiilisten polttoaineiden poistamista kaikista sen toiminnoista.

Yhtiö käyttää omia teknologioitaan omissa toiminnoissaan voidakseen käyttää uusiutuvaa energiaa. Esimerkiksi vuonna 2015 sen Etelä-Afrikan toiminnoissa asennettiin 750 kW:n aurinkosähkövoimala tuotantolaitoksen katolle ja 1 MVA:n / 380 kWh:n akkupohjainen PowerStore™-järjestelmä, joka lisää uusiutuvan energian käyttöä ja takaa jatkuvan tehonsyötön.

Kestävän kehityksen Sustainability 2030 -suunnitelmallaan ja tavoitteillaan yhtiö vahvistaa sitoutumistaan kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa tukevien toimien nopeuttamiseen. Neljään tukipilariin – luonto, ihmiset, rauha ja kumppanuudet – perustuvan strategian perustana ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Strategiassa painotetaan erityisesti niistä kahdeksaa: 3 (terveys ja hyvinvointi), 4 (laadukas koulutus), 5 (sukupuolten tasa-arvo), 6 (puhdas vesi ja jätehuolto), 7 (kohtuuhintainen ja puhdas energia), 12 (vastuullinen kulutus ja tuotanto), 16 (rauha, oikeudenmukaisuus ja vahvat instituutiot) ja 17 (kumppanuudet tavoitteiden saavuttamiseksi). Näiden YK:n tavoitteiden mukaisesti jokaisella tukipilarilla on vastaavat tavoitteet, joiden kautta liiketoiminta tukee sosiaalisia, ympäristö- ja taloudellisia arvoja.

1. The contract for its South Korea operations (equivalent to 0.4% total electricity usage) is expected to be signed in February 2022 retrospectively through green tariffs.

2. Discover more about Hitachi Energy’s approach to Sustainability 2030 here

3. Hitachi Sustainability Report 2021