Hitta en ny hobby på minimässan!

INBJUDAN 18.1.2019 Till medierna Välkommen på en tillställning för alla om detaljplanen för Smart Technology Hub! Detaljplaneändringen för Smart Technology Hub är offentligt framlagd under tiden 21.1–4.2.2019. Vasa stad ordnar en tillställning för alla om planen 21.1.2017 kl. 18 i Dramasalen i huvudbiblioteket. På tillställningen presenteras detaljplaneutkastet och material som berör det. Välkommen! ------------------- MEDDELANDE 18.1.2019 Nu kan du påverka detaljplanen för Smart Technology Hub Utkastet till detaljplan för Smart Technology Hub och ett reviderat program för deltagande och bedömning är framlagda på Planläggningens anslagstavla (Kyrkoesplanaden 26 A) och webbplats under tiden 21.1–4.2.2019. Under den här tiden kan du ta ställning till detaljplaneändringen genom att lämna in din åsikt till Planläggningen. Detaljplane- och tomtindelningsändringen berör en del av Vasklot industriområde. Målet för planändringen är att utveckla området som företagsområde och industri- och verk