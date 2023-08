Lauantaina 9.9. Bolt Arenalla järjestetään kaksi matsia sisältävä hyväntekeväisyystapahtuma, jonka tuotot lahjoitetaan Kympin Lasten toimintaan. Kansallisen Liigan ottelu HJK – PK-35 Vantaa käynnistyy kello 16, jonka jälkeen hyväntekeväisyysmatsissa kohtaavat HJK:n All Stars -joukkue sekä vaikuttajia pursuava Gilla FC.

Ottelu pelataan sekajoukkueilla. Gillan riveissä kentällä nähdään ensimmäistä kertaa myös naisia, kun pelipaidan pukevat päällensä Pihlaja sekä Pinkku Pinsku. Lisäksi kentällä nähdään muun muassa Ville Galle, Roni Bäck ja Roope Rannisto. HJK All Starsin riveissä nähdään muun muassa HJK Oy:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti, HJK:n Hall Of Fame -jäsen Christina Forssell sekä Sebastian Sorsa. Lopulliset joukkueet ilmoitetaan myöhemmin.

Kympin Lasten tarkoituksena on tukea Uuden lastensairaalan Taika-vuodeosastolla (entinen Osasto 10) hoidettavia sekä hoidossa olleita lapsisyöpäpotilaita ja heidän perheitään.

Hyväntekeväisyysottelun alullepanijana toiminut ja HJK All Stars -joukkueen kapteenina toimiva Minna Kauppinen tutustui vuonna 2022 Kympin Lasten toimintaan oman lapsen sairastuttua leukemiaan. Kympin Lasten toiminta toi ensimmäisestä sairaalaviikosta alkaen perheelle tukea sekä mahdollisuuden keskustella ja kuunnella toisia samassa tilanteessa olevien kanssa.

– Kun lapsi sairastuu vakavasti, kriisin ja pelon lisäksi ulkopuolisuuden tunne ottaa vahvasti valtaa ja tiput pois kaikista sosiaalisista ympyröistä infektioeristyksen takia. Kympin Lapset tarjoaa mahdollisuuksia tavata vertaisia turvallisten tapahtumien kautta ja pääset pieneksi hetkeksi ulos omasta kuplasta. Juuri tämän takia on upeaa päästä yhdessä Klubin ja Gilla FC:n kanssa luomaan elämyksiä potilasperheille, jotka auttavat jaksamaan eteenpäin. Jalkapallolla on suuri voima yhdenvertaisuuden edistämisessä ja olen todella onnellinen että unelma hyväntekeväisyysottelusta nyt toteutuu, Kauppinen sanoo.

Gillan kapteenina tulevassa hyväntekeväisyysottelussa toimivalle Duarte Tammilehdolle ja kumppanilleen Aino Mäkiselle Kympin Lasten toiminta on ikävä kyllä tullut myös tutuksi. Tammikehdon ja Mäkisen tyttäreltä Elmalta löytyi pahanlaatuinen aivokasvain, joka saatiin onneksi hoidettua. Elman isoveli Noah vietti kahtena kesänä viikon Kympin Lasten kesälerillä osana koko perheen tukipalvelua.

– Kympin Lasten toiminta on erittäin arvokasta koko perheen hyvinvoinnille. Kun lapsi sairastuu syöpään, niin elämän psyykkinen, sosiaalinen ja fyysinen tasapaino järkkyy kertaheitolla. Ei vain ydinperheellä, vaan myös esimerkiksi isovanhemmilla. Meidän perheessä isovanhempien on ollut mahdollista saada vertaistukea Kympin Lasten kautta, mikä taas on auttanut heidän jaksamistaan tässä vaikeassa matkassa. Olemme hyvin kiitollisia juurikin siitä, miten he ovat tukeneet kaikkia lähimmäisiämme, Tammilehto kiittelee.

Lauantaina 9.9. pelattava Kansallisen Liigan matsi sekä hyväntekeväisyysottelu yhdistetään yhdeksi isoksi tapahtumaksi, jonka liput maksavat aikuisilta 10 euroa ja lapsilta viisi euroa. Molempiin peleihin käy samat liput, jotka ovat myynnissä osoitteessa hjk.lippu.fi. Kansallisen Liigan matsin tauolla järjestetään myös Meet&Greet, jossa paikalla on Gillan ja HJK All Starsin pelaajia.

Lisäksi kannatuslipun muodossa voi lahjoittaa haluamansa summan Kympin Lasten MobilePay -lahjoituksena numeroon 33729.

Ottelu myös näytetään suorana lähetyksenä HJK TV:ssä. Matsilähetys maksaa viisi euroa. Lipunmyynnistä ja tv-lähetyksestä tulevat tuotot lahjoitetaan Kympin Lasten toimintaan.

– On kunnia olla mukana mahdollistamassa näin merkityksellistä tapahtumaa yhdessä Gilla FC:n ja Kympin Lasten kanssa. Uskon, että tästä tulee erinomainen tapahtuma. Ja vaikka pelataankin hyvän tarkoituksen puolesta, liukkareita tullaan näkemään, HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti sanoo pilke silmäkulmassaan.

Yhteistyö käynnistyy jo 3.9. Veikkausliigan Unelmien kierroksella

HJK:n ja Gillan yhteistyö hyväntekeväisyyden parissa starttaa jo 3.9., kun Veikkausliigassa pelataan Unelmien Kierros. Gilla pelaa oman sarjaottelunsa Töölön Pallokentällä Unelmien kierroksen virallisena etkopelinä ennen HJK:n ja KuPS:n välistä kohtaamista Bolt Arenalla. Unelmien kierroksella kerätään varoja heikommassa asemassa olevien lasten ja nuorten harrastamisen tukemiseen SOS-Lapsikylän Unelmista Totta -harrastustuen avulla.

Gillan pelaajia voi myös nähdä Boltilla KuPS-matsin yhteydessä. Joukkueen pelaajia on tavattavissa Junnupäädyssä matsin tauolla Meet&Greetissä, jonka yhteydessä myös kannustetaan lahjoittamaan. Gillan matsissa on myös jaossa rajoitettu erä lippuja huippukamppailuun HJK-KuPS, johon oli tiistai-iltapäivään mennessä myyty jo yli 7500 lippua.

HJK:n ja Gilla FC:n yhteistyössä voittavat kaikki.

– Tulevilla hyväntekeväisyystapahtumilla on arvokas välitön vaikutus ja uskon myös vahvasti, että strateginen yhteistyö Suomen menestyneimmän jalkapalloseura HJK:n ja uuden sukupolven jalkapalloyhteisöä ja brandiä rakentavan Gilla FC:n välillä voi parhaimmillaan tuottaa pitkän aikavälin hyötyä koko suomifutikselle, kommentoi Gilla FC:n taustavaikuttaja Jason Nikkinen.

– Yhteistyö Gillan kanssa osuu monella tapaa HJK:n arvoihin ja strategiaan. Olemme pitkään jo pohtineet, millä tavoin voisimme olla mukana hyväntekeväisyydessä osana vastuullisuusohjelmaamme, ja nyt siihen löytyi erinomainen tapa yhdessä Gillan kanssa. Haluamme puhutella paremmin nuoria ja uskomme, että yhteistyö Gillan kanssa poikii myös uusia klubilaisia katsomoihin, HJK:n kaupallinen johtaja Sirja Luomaniemi toteaa.

Myöhemmin syksyn aikana Gilla pelaa myös europelin Bolt Arenalla. Ottelussa kerätään varoja HJK:n omaan Aulis Rytkönen -rahastoon, jonka avulla tuetaan lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Aiheesta luvassa lisätietoa myöhemmin.