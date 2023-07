HJK ja Selfly Store lähtevät yhdessä parantamaan matsikokemusta

HJK:n uusi kumppani Selfly Store on suomalainen yritys, jonka omistaa Stora Enso. Selfy Store on datavetoisen itsepalvelumyynnin edelläkävijä. Kumppanuuden myötä Selfly Storen innovatiiviset älykaapit tulevat käyttöön Bolt Arenalle. Tavoitteena on kehittää ottelutapahtuman ruokapalveluita ja vähentää katsojien jonottamista.

Bolt Arenalle tulee uusia älykaappeja, joiden avulla pyritään taklaamaan haasteita isojen massojen palvelemisessa lyhyen ajan sisällä. Älykaappeja on helppo käyttää, ja niiden avulla pyritään vähentämään jonottamisaikaa esimerkiksi ottelun tauon aikana. Älykaapeissa on tarjolla ruokaa kellon ympäri.

Selfly Storen älykaappeja löytyy eri lämpötilojen mukaan, joten kaappeihin voidaan lisätä tuotteita laidasta laitaan. Kaapista ostaminen on nopeaa, ja koko ostotapahtumaan menee vain noin 10 sekuntia.

– HJK haluaa tarjota katsojilleen entistä paremman ottelukokemuksen. Kumppanuus Selfly Storen kanssa tarjoaa mahdollisuuden parantaa ruokatarjontaamme ja uskomme vahvasti kumppanuuden parantavan katsojakokemusta kokonaisuudessaan, HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti sanoo.

Selfly Storen älykaapit hyödyntävät uusinta RFID-, sensori- ja pilviteknologiaa, jotta kuluttajan ostokokemus olisi mahdollisimman miellyttävä ja helppo. Tehdessään ostoksia kuluttaja avaa kaapin, tutkii tuotteita ja valitsee sieltä kerralla niin monta tuotetta kuin haluaa.

Oven saa auki maksukortilla tai älypuhelimella. Oven sulkemisen jälkeen maksu veloitetaan kerralla mukaan otettujen tuotteiden perusteella, tarkkojen RFID-tunnisteiden ja sensorien avulla. Ostoprosessi muistuttaa kotijääkaapin käyttöä ja ostodatan reaaliaikaisuus helpottaa myös oikea-aikaista tuotteiden täydennystä.

– Olemme todella innoissamme kumppanuudesta HJK:n kanssa. HJK jakaa meidän omistautumisemme innovatiiviseen ja poikkeukselliseen asiakaspalvelukokemukseen. Älykaapit eivät vain paranna matsitapahtuman ruokatarjontaa, vaan myös tarjoaa hyödyllistä dataa esimerkiksi ruokahävikin pienentämiseksi, Selfly Storen toimitusjohtaja Aslak de Silva toteaa.

Älykaappeja löytyy Bolt Arenalta Pääkatsomosta ja Lumme Energia Aurinkokatsomosta.

Lisätietoa Selfly Storesta

Selfly Store on suomalainen yritys, jonka omistaa Stora Enso. Selfly Store kehittää ja valmistaa älykästä teknologiaa vähittäiskaupan käyttöön. Selfly Store yhdistää vähittäiskauppaan RFID-teknologiaa, joka mahdollistaa miehittämättömän asiakaspalvelun vuorokauden ympäri. Selfly Storen ratkaisu perustuu älykaappeihin ja RFID- sekä sensoriteknologiaan, joka mahdollistaa kuluttajalle miellyttävän, turvallisen ja kontaktittoman ostokokemuksen suoraan kaapista.